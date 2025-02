TOP 14. ''Je le trouve supérieur à Eben Etzebeth'' : l’éloge du président du RCT envers sa meilleure recrue

David Ribbans est adoubé par tous du côté de Toulon. Le 2ème ligne d’origine sud-africaine impressionne à chaque rencontre en Top 14.

C’est un garçon dont a pas mal causé ces dernières semaines du fait de ses performances sur la Rade. Il faut dire qu’avec avec ses épaules larges comme deux Thibaud Flament, son double-mètre et sa mèche blonde, il est difficile de passer à côté de David Ribbans, à Toulon.

D’ailleurs, le 2ème ligne de 29 ans est rapidement devenu l’un des chouchous de Mayol autant que l’un des tout meilleurs secondes lattes du Top 14.

Exit Meafou et Skelton, le colossal David Ribbans est-il en train de devenir le meilleur numéro 5 du Top 14 ?

Joueur le plus utilisé de l’effectif varois cette saison (1285 minutes), l’international anglais a atteint un niveau de performance remarquable. Puissant, besogneux, très mobile pour son gabarit (2m02 et 121kg) et pas gêné par le ballon, Ribbans fait preuve d’une activité débordante sur le pré.

D’ailleurs, le président du RCT Bernard Lemaitre lui-même ne tarit pas d’éloges sur son numéro 5. Sa recrue préférée depuis sa prise de la présidence en 2020 ? "Dans les recrutements récents, il y en a un que j’adore comme homme, comme joueur… c’est David Ribbans", avouait-il en juin 2024 pour l’émission 1, 2, Trillo.



"Pour moi il est grandiose, je le trouve même supérieur à Eben Etzebeth, c’est dire !" Sur quels aspects, M. Lemaitre ?

C’est vraiment un garçon qui est au-dessus du lot au niveau mental, au niveau du jeu à son poste de 2ème ligne, mais aussi pour son orientation club. (…) Pour prendre l’exemple d’Eben Etzebeth, dont on parlait tout à l’heure, il a fait quelques grands matchs au RCT mais il n’avait que les Springboks en tête ! Ça se sentait.

Pas pour rien si le double-mètre de Somerset West fut d’ailleurs nommé capitaine du club au muguet par Pierre Mignoni au moment de la blessure de Charles Ollivon en janvier.

Et a pour l’instant mené les siens à 5 victoires en autant de matchs depuis qu’il porte le brassard. En fera-t-il de même ce week-end à Lyon, l’une des équipes en forme de ce Top 14 ?