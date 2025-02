TOP 14. Un Tricolore out plusieurs mois, fin de saison (très) compromise pour ce joueur du RCT

Toulon perd un nouveau Tricolore ! Antoine Frisch, victime d’une fracture, sera éloigné des terrains pour trois mois. Une mauvaise nouvelle pour le RCT, en pleine bataille pour une place en phase finale.

Le Rugby Club Toulonnais encaisse un nouveau coup dur. Après la blessure de Charles Ollivon, c'est au tour d'Antoine Frisch, le centre international français, de rejoindre l'infirmerie. Victime d'une fracture, Frisch sera éloigné des terrains pour une durée minimale de trois mois.

Arrivé sur la Rade à l'été 2024 en provenance du Munster, Antoine Frisch essaie de s'imposer comme un élément clé de l'attaque toulonnaise. Depuis le début de la saison, il avait joué 11 matchs, dont 9 comme titulaire. Il pourrait manquer toute la fin de cet exercice 2024/2025.

Cette blessure intervient à un moment crucial de la saison, où chaque match compte pour la course aux phases finales. A la faveur de huit succès en dix rencontres, le RCT occupe la deuxième du Top 14 à trois longueurs du Stade Toulousain. Les Varois ambitionnent de jouer les premiers rôles jusqu'au printemps. Mais devront faire sans le Tricolore.

Le choix Ma'a Nonu pour pallier l'absence

Pour compenser cette perte, le RCT a décidé de faire appel à une légende du rugby mondial : Ma'a Nonu. Le double champion du monde néo-zélandais rejoint le club en tant que joker médical.

Avec Ma'a Nonu, Toulon "ne recrute pas une figure Panini", pour reprendre les mots de Pierre Mignoni via le Midi Olympique. Cette arrivée vise à apporter de l'expérience et de la solidité au centre du terrain. Aura-t-il le niveau pour suivre la cadence actuelle de son ancien club ?

L'ancien All Blacks est désormais âgé de 42 ans. Et le Top 14, ce n'est pas le championnat américain dans lequel il jouait jusqu'à présent. Son temps de jeu pourrait être cependant être limité. Mais en bon compétiteur, on imagine qu'il aura à coeur de ne pas décevoir les (exigeants) supporters de Toulon.

Le RCT face à l'adversité

Cette nouvelle blessure s'ajoute à une liste déjà remplie pour le RCT. Outre Ollivon, d'autres cadres de l'équipe sont également indisponibles, obligeant le staff à revoir ses plans et à compter sur la profondeur de l'effectif pour maintenir le cap. Pour l'heure, le RCT s'en sort très bien. Mais il ne faudrait pas non plus que les blessures s'accumulent. On sait à quel point la fraicheur physique est décisive en fin de saison.

Malgré ces épreuves, la ferveur des supporters toulonnais ne faiblit pas. Conscients des défis auxquels leur équipe est confrontée, ils continuent d'afficher un soutien sans faille, espérant que le retour des blessés permettra au RCT d'aligner toutes ses forces pour la fin de saison.