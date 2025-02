TOP 14. RCT. Personne ne l’attendait, pourtant Ma’a Nonu va rejouer à Toulon à 42 ans ! 

Ma'a Nonu, Toulon et une histoire sans fin ! L’ancienne légende des All Blacks revient en renfort au RCT. À 42 ans, il prouve une fois de plus que l’âge n’est qu’un chiffre pour les guerriers.

Ce mardi, le Rugby Club Toulonnais a décidé de surprendre tout le monde (ou presque) en signant Ma'a Nonu en tant que joker médical. À 42 ans, le centre néo-zélandais (103 sélections avec les All Blacks) va de nouveau fouler la pelouse de Mayol, lui qui était récemment revenu sur la Rade pour une formation d'entraîneur. Mais visiblement, l'envie de refouler le terrain a été plus forte que tout. Toulon face à une infirmerie remplie Le retour de Nonu ne doit rien au hasard. Toulon est actuellement privé de plusieurs joueurs importants Les absences de cadres comme Charles Ollivon (genou), Kyle Sinckler (avant-bras) ou encore Duncan Paia’aua (cervicales) et Setariki Tuicuvu (doigt) chez les 3/4. 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗯𝗮𝗰𝗸 👋@maavelous est de retour sur la Rade en tant que joker médical jusqu’à la fin de la saison 💪🔴⚫️#ParceQueToulon pic.twitter.com/rH7rvklfU5 — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) February 25, 2025 Gabin Villère et Antoine Frisch, blessés lors du match contre Montpellier, était également forfaits pour affronter Paris en Top 15. Nonu, qui connaît la maison rouge et noire sur le bout des doigts, pourrait bien remplacer l'une de ces éléments pour les prochaines semaines. Un des joueurs les plus âgés du Top 14 Si le Néo-Zélandais reprend du service, il pourrait bien devenir le doyen du championnat. Mais le All Black n'est pas un joueur comme les autres. Double champion du monde, guerrier infatigable et leader naturel, il a toujours su imposer son style. Sa dernière expérience en pro remonte à 2022 avec les San Diego Legion en Major League Rugby, où il avait encore impressionné par son impact physique. Notez qu'il était déjà revenu à Toulon lors de la saison 2020/2021 pour pallier aux blessures d’Anthony Belleau et Julien Hériteau. Son premier passage à Toulon entre 2015 et 2018 avait marqué les esprits. Associé à Mathieu Bastareaud, il formait une paire de centres redoutée en Top 14. Son retour, même temporaire, promet d'apporter une nouvelle énergie à un RCT en quête de succès. Avec douze victoires au compteur, soit autant que le Stade Toulousain, le RCT truste la deuxième place du championnat à trois longueurs des hommes de Mola. Les Varois rêvent d'une qualification directe en demi-finale. Et pourquoi d'une finale en grande pompe. Avec au bout, qui sait, un premier titre depuis 2014.