8 essais sur 10 en sortie de banc : qui est ce talonneur ''supersub'' qui dynamite la ProD2 ?

Utilisé principalement dans un rôle d’impact player à Colomiers, Pablo Dimcheff remplit son rôle à merveille. Il a déjà inscrit 8 essais en sortie de banc cette saison.

Au milieu de son équipe so "latina" et de ses coéquipiers Joaquin De La Vega, Rodrigo Marta ou Martin Alonso Munoz, il s’épanouit enfin en France, cette saison.

Si vous êtes un fanatique des clubs de la banlieue toulousaine et plus particulièrement de Colomiers et son stade Michel-Bendichou, vous aurez certainement reconnu le dernier élément de la confrérie des joueurs qui roulent les "r" chez les Bleus et Blancs : Pablo Dimcheff.

Après de belles promesses laissées du côté l’Angoulême ou de Mont-de-Marsan puis une difficulté d’adaptation au Top 14 avec Bordeaux, le talonneur argentin avait connu une première année constrastée en Haute-Garonne, minée par les blessures.

Laissé tranquille par les pépins physiques et rejoint par son ami De La Vega, qu’il côtoyait en sélection U20 à l’époque, Dimcheff s’épanouit donc à Colomiers, où son rôle est assez clair : il doit jouer les impact player.

C’est ainsi que le staff columérin se plaît à l’utiliser pour dynamiter les défenses fatiguées. Pour preuve, le talonneur râblé et athlétique (1m82 pour 106kg) n’a débuté que quatre des quinze rencontres qu’il a disputées cette année. Sans avoir l’âme d’un numéro 2 pour autant.

5ème meilleur marqueur de ProD2

Auteur de 10 essais en 502 minutes passées sur le terrain (meilleur ratio de la ProD2), Pablo Dimcheff truste les premières places d’un classement des marqueurs dominé par Gabin Lorre (Béziers) puis Wilfried Hulleu (Grenoble), qui joueront tous les deux en Top 14 l’an prochain. Avec une particularité logique une fois le contexte dit : il a inscrit 8 de ses 10 essais en sortie de banc, dont un nouveau doublé face à Mont-de-Marsan vendredi dernier.

"C’est un joueur explosif qui démarre très vite, et une fois qu’il a fait le break dans la défense, c’est très dur de le rattraper, témoignait le coach Fabien Berneau pour Rugbyrama. C’est un gros avantage d’avoir des joueurs comme lui dans une équipe".

En effet, Dimcheff contribue pleinement aux 2ᵉ périodes souvent battantes que réalise l’US Colomiers. Joueur très "gazif", donc, et très difficile à arrêter près des lignes, l’Argentin plaque également comme un 3ᵉ ligne et demeure friand des grands rushs dont il a le secret.

C’est d’ailleurs de la sorte qu’il marquait son 2ᵉ essai le week-end dernier, en franchissant dans l’axe depuis le milieu du terrain jusqu’à aller derrière la ligne après avoir platement battu deux défenseurs grâce à sa vitesse de course et ses raffuts. Toujours numéro 16 dans le dos. Tout l’attirail de Pablo Dimcheff, le Camille Chat de la Colombe…