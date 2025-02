AMATEUR. Qui est cet explosif talonneur de Nationale 2 qui fait tourner les têtes des plus grands clubs de ProD2 ?

Brive, Agen et d’autres clubs de ProD2 ont ou vont mettre à l’essai un jeune talonneur de la cote basque, qui cartonne en Nationale 2 avec Anglet. ''Un très bon joueur'', paraît-il…

"Les jeunes, c’est l’avenir du rugby", affirmait le manager de Brive Pierre Henry-Broncan auprès du Midi Olympique très récemment.

Et pour cause, désormais, ces talents en herbe ont la cote et cela se ressent au niveau des recrutements des clubs professionnels. A ce titre, on vous parlait hier de la signature à Vannes du 2ème ou 3ème ligne de Langon Thomas Geffré (26 ans).

Les championnats de Nationale offrent en effet un beau vivier de garçons qui, s’ils y matchent fort à tout juste 20 piges, ont très certainement le niveau pour aller toquer aux échelons supérieurs.

TRANSFERT. Un futur OVNI ? Très courtisé, ce géant français de Nationale (2m05) s’engage en Top 14

Ainsi, comme Dax l’avait déjà fait avec ses talonneurs Hiriart-Urruty et Falatea, respectivement arrivés de Fédérale 1 et Fédérale 2, un autre lanceur devrait connaître bientôt les joies d’une belle promotion.

En effet, le talonneur d’Anglet Téo Lascubé cartonne en Nationale 2 au Pays Basque, où il est d’ailleurs le meilleur marqueur du club (8 essais). Explosif, près du sol (1m74 pour 96kg) et ferrailleur, le joueur formé à l’Aviron Bayonnais intéresse ainsi plusieurs gros clubs de ProD2, indique le Midi Olympique.

TRANSFERT. Barrée par Buros, LBB et consorts, la révélation des doublons vers la ProD2 la saison prochaine ?

Dont Brive, qui va prochainement le mettre à l’essai, alors que son CV aurait aussi circulé à Agen et Angoulême, tandis que le BO devrait bientôt venir aux renseignements de ce talonneur qui fait du bruit, sur la côte basque.

“On va tester rapidement le talonneur d’Anglet. Il paraît que c’est un très bon joueur”, confirmait ainsi le gersois Broncan le week-end dernier. En cas de réussite, Lascubé ferait alors un bon de 2 (voire 3) divisions durant l’été. Fait assez rare pour être souligné, à ce niveau-là…