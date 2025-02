TRANSFERT. Barrée par Buros, LBB et consorts, la révélation des doublons vers la ProD2 la saison prochaine ?

Englué dans les bas fonds de la ProD2, Biarritz pourrait rapatrier un immense talent du Top 14… en cas de maintien.

Jon Echegaray s’est fait un nom le week-end dernier, grâce à une performance tellement prometteuse face à l’Aviron Bayonnais. A tel point que nous lui avions réservé un papier à l’issue de son premier match de Top 14.

VIDÉO. Culot, appuis, pied à la James Lowe : revivez les débuts tonitruants du basque de l'UBB Jon Echegaray en Top 14

Le truc, c’est que nous ne sommes visiblement pas les seuls à s’être intéressés de prêt au capitaine des Espoirs de l’UBB. Ainsi, l’arrière de 19 ans pourrait quitter Bordeaux la saison prochaine.

Un prêt, mais pas n'importe où

Et ce en prêt, afin d’aller glaner de l’expérience et du temps de jeu en ProD2, comme beaucoup l’ont fait avant lui. En effet, malgré son talent qui s’annonce exceptionnel (entre sa vitesse, ses appuis, sa vista et son pied droit), le moustachu sera bel et bien barré par Romain Buros, Louis Bielle-Biarrey et bientôt Xan Mousques, dans les prochains mois.

Xan Mousques, le p’tit basque qui dynamitait les (meilleures) défenses du Top 14

Ainsi, est évoqué ce fameux prêt par Laurent Marti afin que Echegaray ait plus que des miettes à se mettre sous la dent. Et ? Selon Midi Olympique, il n’y aura pas 40 options pour que l’arrière sous contrat jusqu’en 2026 accepte de quitter le club qu’il a rejoint en 2023, à la sortie des Crabos.

Le garçon formé à Bidart aurait en effet fait part de son envie de porter à nouveau les couleurs de son ancien club, Biarritz, afin de l’aider à retrouver des couleurs tout en se rapprochant de sa famille. Condition sine qua none pour qu'il accepte de partir en prêt, avance le Midol.

Des discussions devraient donc être entamées à ce sujet entre le BO - qui ne pourrait voir que d’un bon œil le retour de son ancien prodige - et l’UBB, qui a donc recruté un nouvel ailier/arrière pour la saison prochaine.

Le truc, c’est que le club basque pointe actuellement à la 13ème place de ProD2 et n’a qu’un petit point d’avance sur la place de barragiste. Or, seul un maintien en 2ème division pourrait permettre à Biarritz d’accueillir éventuellement Echegaray la saison prochaine.

Un double enjeu, donc, pour le club rouge et blanc…