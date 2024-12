PROD2. 35km/h : le retour de sa flèche portugaise permettra-t-il à Colomiers de souffler avant la trêve ?

Après plus de 2 mois d’absence, Rodrigo Marta devrait faire son retour dans le XV de départ de Colomiers. Une aubaine pour le 11ème de ProD2, juste avant la trêve.

C’était il y a plus de 2 mois déjà. Sur une situation où il jouait les ouvreurs de porte, Rodrigo Marta envoyait son coéquipier derrière la ligne d’Oyonnax, en juste récompense de son match plein d’énergie, mais entendait son pied craquer. Bilan ? Une fracture. "Ma plus longue blessure jusqu’ici", témoignait le Portugais de 25 ans pour Midi Olympique.

Et ? Depuis, Colomiers a vécu des semaines bien plus difficiles. Alors bien ancré dans la première partie du classement grâce à un début de saison canon dont deux victoires à l’extérieur, le club haut-garonnais n’a ensuite gagné que deux de ses huit matchs joués. Et encaissé pas moins de 30 points par rencontre, avec une difficulté à scorer assez marquante.

Alors, le retour probable de Rodrigo Marta ce vendredi soir pour la réception de Biarritz (4ᵉ) changera-t-il la donne ? Permettra-t-il à Colomiers de se donner de l’air avant la trêve et de s’éloigner de cette 11ᵉ place qui est la sienne, désormais, loin de ses ambitions du début de saison ? C’est tout le bien qu’on leur souhaite…

Le facteur X

En effet, le retour de la flèche portugaise pourrait donner un peu d’allant à cette attaque columérine, régulièrement en berne ces dernières semaines. Donner également un peu de grinta et de fraîcheur au milieu du terrain.

Car Marta, au-delà de ses qualités de finisseur (7 essais en 25 matchs sous ces couleurs) a surtout fait valoir un punch comme il en existe peu sur les pelouses de Pro D2. Une capacité à breaker et à créer des brèches pour ses partenaires qui l’ont fait replacer régulièrement au centre, comme c’était déjà le cas à Dax, sur le début de saison.

"Un marqueur", disait Julien Sarraute au Midol, qui va également très très vite, lorsqu’il a du champ. "La qualité que j’aime beaucoup, c’est la vitesse. J’ai été pointé à 35 km/h."

Et si le compétiteur qu’il est regrette d’avoir été surpassé par le jeune Ugo Pacome (35,1 km/h) pour le titre de joueur le plus rapide du club, Marta compte néanmoins reprendre ses bonnes habitudes sur le pré, à savoir celles de constamment mettre Colomiers dans l’avancée.

L’un des joueurs les plus réguliers de l’USC depuis son arrivée après le Mondial 2023, dont on jurerait que s’il était JIFF ou même Argentin, il évoluerait déjà en Top 14. Peut-être même dans le club voisin, pourvu de rouge et noir, dont l’identité de jeu collerait parfaitement avec les qualités du meilleur marqueur de l’histoire du Portugal (28 essais). Pour l’heure, Rodrigo ne pense pas à cela, même si l’on sait que son profil est surveillé, dans la ville rose et ailleurs.

Mais qui sait, s’il revient aussi bien qu’avant sa blessure, peut-être que le facteur X des Bleu et Blanc verra plus régulièrement les recruteurs toulousains dans les travées du stade Bendichou, en 2025…