Bientôt les JO ? L’incroyable vitesse de Louis Bielle-Biarrey face aux All Blacks révélée par le XV de France

Auteur d’un sprint d’anthologie face aux All Blacks pour aller planter son 9ème essai en 13 sélections, Louis Bielle-Biarrey aurait été flashé en excès de vitesse dans Paris.

"Il est incroyablement rapide", disait le mentor des All Blacks Scott Robertson à l’issue de la rencontre. Ici, l’ancien sécateur blond de l’USAP voulait évidement parler de Louis Bielle-Biarrey, et de son sprint démoniaque sur le 3ème essai tricolore.

VIDEO. Le supersonique Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse sur la pelouse du Stade de FranceCelui qui permettait aux Français de repasser devant à la 50ème minute de jeu, sur un contre fulgurant instigué par Thomas Ramos, d’un jeu au pied à suivre "connecté" avec LBB.

Ils font un en-avant. Thomas Ramos récupère la balle, il voit qu’il y a de l’espace. J’essaie de lui dire, je ne sais pas s’il m’entend, mais il la met. Et là, j’essaie de courir le plus vite possible. Ça a marché, donc je suis très content. - Le Figaro

Là, 24h après l’exploit tricolore, le staff a pu relever la data de ce match d’une intensité sans nul. Et analyser le GPS du Bordelais, qui a donc fait exploser les compteurs.

Que dit-il ? Oh, 3 fois rien. Si ce n’est que la fusée de 21 ans a été flashée à 34,9km/h sur son sprint qui déposait Lienert-Brown et Reece. Et ce, malgré tout le jus déjà relâché par Bielle-Biarrey sur ses multiples courses défensives jusque-là.

Au cœur d’une intensité si folle qu’elle fera d’ailleurs lâcher une belle galette au casque rouge au coup de sifflet final…

LBB, dans les pas de Rees-Zammit ?

Si ce sprint a impressionné, ce n’est pourtant pas la première fois que l’enfant de Seyssins est relevé en excès de vitesse. Face à la Namibie, en 2023, il avait d’ailleurs atteint les 37km/h, son record en Bleu.

VIDEO. BIP-BIP ! Louis Rees-Zammit dépasse le mur du son et offre la victoire aux Gallois face aux FidjiDans le même style, un autre Louis avait affolé les compteurs lors d’une tournée de novembre. C’était en 2021, face aux Fidji, et le Gallois Louis Rees-Zammit avait alors atteint les 38,6km/h sur son proche jeu au pied à suivre, pour dépasser toute l’arrière garde îlienne et marquer un essai sensationnel. Mais nul doute que LBB (21 ans) est encore capable d’accélérer…