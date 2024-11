RUGBY. Audience historique, le XV de France écrase tout face aux All Blacks !

En prime time sur TF1, le XV de France a écrit son histoire sur le terrain et à travers les postes de télévision, via une audience historique.

La popularité du XV de France ne fait que grandir. Face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont signé une victoire de prestige (30-29), ce samedi 16 novembre au Stade de France. Mais au-delà d’un succès sportif, c’est aussi une superbe performance pour TF1.

Des audiences en mode record

En prime time, la rencontre a attiré pas moins de 7,3 millions de téléspectateurs en moyenne devant leurs téléviseurs. En pic d’audience, le choc France - All Blacks a rassemblé 8,3 millions de spectateurs.

La deuxième rencontre de l’Autumn Nations Series 2024 des Bleus a notamment marqué des points pour l’avenir. En effet, pas moins de 63 % des 15-24 présents devant leur écran regardaient le match.

Par ailleurs, la chaîne affirme qu’il s’agit d’un record d’audience pour un test-match entre la France et la Nouvelle-Zélande, donc hors Coupe du monde. Alors que le XV de France avait déjà attiré presque 5 millions de curieux en moyenne contre le Japon, ce nouveau succès surclasse les habitudes des dernières tournées d’automne.

De plus, la première chaîne d’Europe a signé sa plus belle audience de l’année, hors Euro 2024, avec l’affrontement entre la bande Beauden Barrett et celle d’Antoine Dupont. Logiquement, le succès des Bleus de Galthié sur un test-match ne fait pas le poids face à l’aventure européenne de ceux de Deschamps en compétition officielle.

TF1, nouvelle chaîne du rugby ?

Avec un tel succès, TF1 pourrait prochainement lancer sa nouvelle stratégie autour du XV de France. Pour cause, la première chaîne aimerait acquérir les droits du Tournoi des VI Nations dans les prochaines années. Actuellement, France Télévision possède les droits de la compétition européenne jusqu’au printemps prochain.

Cependant, selon des informations relayées par L’Équipe, la première chaîne voulait prendre la température cet automne. Initialement, les droits de l’intégralité de la compétition ne l’intéresseraient que moyennement et elle souhaiterait diffuser uniquement les rencontres du XV de France, chose impossible. Alors, le jeu en vaudra-t-elle la chandelle pour TF1 ?

