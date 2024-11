En apnée, les supporters chavirent sur Twitter devant l’incroyable victoire du XV de France face aux All Blacks

Quelle soirée pour le rugby français ! Le XV de France a fait chavirer Twitter avec sa victoire face aux All Blacks. Entre stress et explosion de joie, retour sur les émotions des fans.

Ce samedi à Saint-Denis, le XV de France recevait la Nouvelle-Zélande. Un peu plus d'un an après la victoire en ouverture de la Coupe du monde, les Bleus avaient à coeur de remporter un 3e succès de rang face aux All Blacks.

L'avant match sur TF1 c'est un pur regal...😒🤡 #FRANZL — Julien Alba (@ju_alba) November 16, 2024

La Marseillaise a capela 🇫🇷❤️ #FRANZL — Noah R.  (@NR_2905) November 16, 2024

Silence en guise de respect, jeu de lumières parfait. Un magnifique Haka pour lancer un grand match #FRANZL November 16, 2024

Première phase de jeu, 2 blessés. Ça commence fort ! #FRANZL — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) November 16, 2024

Si Ramos a inscrit les premiers points au pied. Les All Blacks ont marqué le premier essai.

Les Blacks sont vraiment monstrueux mais ca n’empêche qu’on défend très mal sur cette action. La montée de Villière est suicidaire #FRANZL — Arthurrr (@Arthurrr64) November 16, 2024

France: 4 plaquages loupés, un CP qui ne trouve pas la touche, sanction immediate des AB #FRANZL — Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) November 16, 2024

On le savait qu'ils venaient pas pour l'apéro

On le savait qu'on a pas été magnifiques la semaine dernière



C'est dur. Pas surpris. #FRANZL — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 16, 2024

çà va se jouer sur le physique en fin de match #FRANZL — al-ber06500 (@alber06500) November 16, 2024

Oh possible de faire un bon lancer en touche ou bien ? #FRANZL — Ghislain 🇫🇷🇵🇸 (@GhislainM_) November 16, 2024

Très grosse intensité dans ce match.

On tiendra pas 80 min on va se faire manger #FRANZL — Vey 7 (@Veymax07) November 16, 2024

Deuxième essai encaissé par le XV de France.

J'ai peur de la grosse branlée. En face ils veulent vraiment nous tuer et s'ils peuvent nous en mettre 50 ils vont le faire



Et nous on offre des essais gratuits.#FRANZL — Etienne Goursaud 🇫🇷 (@EtienneGoursaud) November 16, 2024

Vous avez entendu le beep beep beep quand la mêlée française a reculé ? #franzl — KayL (@kayl669a) November 16, 2024

Will Jordan : 5 courses, 63 mètres parcourus ballon en mains.



Ardie Savea : 9 courses, 36 mètres et... 5 défenseurs battus.



Qui sont ces bœufs ? #FRANZL — Tanguy (@tanguyscigala) November 16, 2024

Faut concrétiser avant la mi-temps, sinon ça va être très compliqué 😬 #FRANZL — elise maury (@elise_maury) November 16, 2024

Essai de Romain Buros.

1ère sélection, 1er match, 1ère titularisation, 1er essai. C'est bordelais, c'est Buros. 😌 #FRANZL pic.twitter.com/Jo4x0Apoop — M Λ Ξ L ♛ 🇵🇸 (@m5_thomas) November 16, 2024

Sans 4 poumons, sais pas comment ils vont tenir 😉 #FRANZL — Mal de Mots (@maldemots) November 16, 2024

Voilà c'est ça qu'il faut.



Rigueur et persévérance.



Et surtout des gros caramels.#FRANZL — CharlesHenri Fondras (@CHFondras) November 16, 2024

Les NeoZ font tout pour pourrir les ballons dans les rucks, le 4 qui a le bras sur le ballon sur l'action de l'essai j'ai eu des visions de McCaw 😭😑 Va falloir que l'arbitre serre la vis la dessus #FRANZL — SiimyHein (@SiimyHein) November 16, 2024

A la pause, les Bleus sont menés 17 à 10.

Dommage d'avoir donné un essai, 17-10 c'est encore faisable mais faut tout de même montrer un autre visage. Ça va être brûlant les 40 minutes restantes #FRANZL — Pierre Gorce (@pierregorce12) November 16, 2024

Mi temps tant mieux. J'étais en apnée depuis 10 min#FRANZL — C'est moi 🇲🇫 (@6464Baibai) November 16, 2024

Tu règles ta touche et ta mêlée, tu peux t'en sortir sur ce match en seconde.. Encore faut-il réussir à tenir le coup physiquement !



Mauvaka, Boudehent, LBB et Buros impressionnants. Plus compliqué pour Villiere ou Alldritt.. #FRANZL — Cyril Bourez (@CySup) November 16, 2024

Essai du XV de France pour égaliser.

L'essai dès le retour des vestiaires !!!!!! C est Boudehent qui va aplatir dans l'en-but sur un ballon porté. Ramos transformé et on revient à hauteur !



🇫🇷 17-17 🇳🇿#RUGBY #TOP14 #FRANZL — Oval News (@oval_news) November 16, 2024

#FRANZL Physiquement, on semble être en gros déficit ! il faut privilégier l’évitement plutôt que les contacts directs sur les défenseurs. C’est ce qu’on semble vouloir faire en ce début de deuxième mi-temps ! — Sentinelle (@100inL) November 16, 2024

L'essai de Bielle-Biarrey qui fait du bien !

L’impression de voir une Ferrari contre des twingos #FRANZL — Mous (@MThmssn) November 16, 2024

Louis Bielle-Biarrey juste incroyable depuis 2 matchs...#FRANZL — mastantuono benjamin (@beniouioui13) November 16, 2024

Un vrai match de rugby 🏉

Nos français répondent présent

Allez les bleus 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 #FRANZL — Pepino 🇨🇵🔰 (@pepino_44) November 16, 2024

La balle de match.



Comment tu la récupères sous une telle pression ?



Incroyable.#FRANZL pic.twitter.com/atwZ4rIO4x — CharlesHenri Fondras (@CHFondras) November 16, 2024

Grand match de Boudehent ! Allez Peato en 3L pour conclure son bon match à lui aussi. #FRANZL — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 16, 2024

Fin de match irrespirable. Ça y est j'y suis

#FRANZL pic.twitter.com/3mpzWrN5Ou — C'est moi 🇲🇫 (@6464Baibai) November 16, 2024

Fin de match sous tension !

Et nouvelle pénalité back to back des All Blacks .. Ils reviennent à 1 point (encore !) 🇫🇷 30 - 29 🇳🇿 #FRANZL — Fran (@FrankenLclr) November 16, 2024

Très solide ce match, surtout après avoir été menés 3-14. Presque impérial en défense. Le tout avec une mêlée et une touche moyennes. #FRANZL — Antoine Huot (@AntoineHuot) November 16, 2024

Quelle fin de match ÉNORME …. 😤💪🏼 Quelle défense 🥵 ….

Victoire ✌🏼 30 - 29 FRA - NZL #Rugby #FRANZL #TestMatch — L.o.R.e.N.z.O (@lo_nz0) November 16, 2024

Mélange de courage essseptionnel de défense à l'arraché et de réalisme bienvenu, énorme les bleus #FRANZL — JuJu la bécane 🔴⚫ (@jujuferley) November 16, 2024