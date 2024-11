''Un Classique'', ''Héroïques'', etc. La presse mondiale en extase après France - All Blacks

Le XV de France a marqué l’année 2024 du rugby international en remportant une folle confrontation face aux All Blacks (30-29).

Il y a eu la bataille de Nantes, notera-t-on la bataille de Saint-Denis ? Ce samedi 16 novembre, le XV de France a remporté un match exceptionnel face aux All Blacks (30-29), le troisième d’affilée. Après un défi incroyable en termes d’intensité et de duels physiques, les Bleus tiennent leur premier match référence post-Coupe du monde 2023.

Le XV de France gagne...

Après cet événement, la presse française s’est réjouie. Ainsi, L’Équipe évoque une victoire en “gros caractère” avec des joueurs “héroïques”. Aux abords de la capitale, le quotidien affirme que “ce match restera comme un épisode schizophrénique de la vie de cette équipe”, au vu du visage différent affiché entre la première et la seconde période.

Du côté du Midi Olympique, métaphorise la rencontre comme “un match à la beauté du diable”, soit d’une “beauté à couper le souffle”. Dans son opinion d’après-match, le journal spécialisé estime que “si la victoire tricolore ne fut certainement pas aussi autoritaire que les précédentes, elle a, au vu de la superbe opposition aperçue samedi soir, la valeur de mille autres…”

En dehors de nos frontières, les réactions sont contrastées. Chez les adversaires du soir, bien évidemment, le New-Zealand Herald narre un “match qui a échappé aux All Blacks”. De plus, le journal néozélandais commence à penser que le Stade de France est devenu le chat noir de sa sélection.

Il est ridicule de croire qu'un terrain de rugby puisse être hanté. Pourtant, pour la troisième fois en un an*, des fantômes ont semblé sortir du Stade de France pour effrayer les All Blacks et les empêcher de remporter une victoire. Paris est en train de devenir le cimetière des aspirations des All Blacks. Un lieu qui semble vraiment porter toutes sortes de démons qui entrent dans la tête des joueurs et les persuadent de faire ce qu'ils ne feraient pas normalement.” — New-Zealand Herald

* La défaite d’hier soir, l’échec en match d’ouverture de la RWC 2023 contre la France et la défaite en finale de Coupe du monde face à l’Afrique du Sud.

... la presse mondiale salue "un classique"

Chez des médias plus neutres, car loin du débat, le spectacle a été chaleureusement apprécié. Ainsi, RugbyPass affirme que "le Stade de France a été gâté par quelques classiques du rugby international au cours des 14 derniers mois et les fans en attendait un nouveau avec les All Blacks en ville." “Un seul point sépare les deux fières nations à l'issue du test-match épuisant comme rarement”, relate le pure-player.

Chez nos voisins britanniques, la BBC souligne que “les All Blacks n'ont pas réussi à se venger de leur défaite en match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby de l'année dernière, qui s'était également déroulée au Stade de France.” La radio affirme que la France “a riposté” après un premier acte à l’avantage de la Nouvelle-Zélande.

En Irlande, The Irish Independent affirme que la France est “redevenue l'équipe clinique qui avait entamé la dernière Coupe du monde en tant que favorite, faisant preuve de brio et de sang-froid quand cela comptait.” Le média celte note une rencontre sous forme de “thriller mettant fin à la séquence de victoires des All Blacks” où la France a réussi à se montrer “imprévisible”.

