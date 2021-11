VIDEO. BIP-BIP ! Louis Rees-Zammit dépasse le mur du son et offre la victoire aux Gallois face aux Fidji

Le rafale Louis Rees-Zammit a déposé l'arrière-garde fidjienne, ce dimanche à Cardiff, pour inscrire un essai improbable et offrir la victoire aux Gallois.

Le saviez-vous ? Un avion rafale peut atteindre 1912 km/h en vitesse de pointe ! A quelque chose près, c'est la vitesse qu'à dû approcher le dragster gallois Louis Rees-Zammit sur son essai libérateur face aux Fidji, ce dimanche. Alors que les hommes de la Principauté ne menaient que d'un petit point (24 à 23), "LRZ" a été décalé sur son aile et, au duel face à Josua Tuisova, a décidé de prolongé au pied. L'arrière-garde fidjienne a alors une bonne dizaine de mètres d'avance mais l'ailier de 20 ans est si rapide qu'il maintien son effort et dépose Tuicuvu puis Volavola pour plonger sur la gonfle et marquer.

Si le touché en-but paraît un peu litigieux, l'arbitre Nic Berry accordera l'essai : presque mérité au vu de l'effort surhumain effectué par le joueur de Gloucester. On attend les statistiques du radar officielles mais la blague à part, il y a fort à parier que sur l'action, le prodige de Penarth atteigne les 38km/h en pointe ! Grâce à un essai dans les arrêts de jeu, le PDG finira par alourdir la marque (38 à 23), mais il pourra remercier son ailier de l'avoir bien aidé à se dépétrer de l'étau fidjien, qui tenu durant plus de 70 minutes grâce notamment à un doublé somptueux de Waisea. Le tout à 14 depuis la 25ème minute. Doux péché fidjien...

Et voici le résumé complet :