VIDEO. 6 Nations. Louis Rees-Zammit crucifie l'Ecosse d'une accélération foudroyante

Auteur d'un doublé, le jeune ailier Louis Rees-Zammit a participé à la belle victoire du Pays de Galles en Ecosse lors de la 2e journée du Tournoi des 6 nations.

Qui est Louis Rees-Zammit, l'ailier de 18 ans qui fait trembler l'Europe ?On attend beaucoup de lui au Pays de Galles. Ce samedi à Murrayfild, Louis Rees-Zammit, 19 ans, a peut-être écrit l'une des premières lignes de sa légende. Dans un match disputé entre l'Écosse et le Pays de Galles, la pépite galloise, élue homme du match, a été décisive en fin de partie avec un exploit personnel pour la victoire. Servi en bout de ligne, le joueur de Gloucester a accéléré puis parfaitement joué au pied pour lui-même. Pris par la vitesse de Rees-Zammit, Hogg n'a pu que constater les dégâts. Quelques minutes plus tôt, ce dernier pensait avoir été l'homme providentiel pour son équipe, réduite à 14 depuis le carton rouge de Fagerson à la 53e, avec une réalisation tout en puissance. Mais à ce moment-là, l'Écosse ne menait que de quatre points. Ce cad-deb brillant de Louis Rees-Zammit va vous faire aimer le rugby anglais [VIDÉO]Graham avait ouvert la marque après le quart d'heure avant que Hogg ne double la mise quelques minutes plus tard. Le XV du Chardon semblait avoir le match en main. Mais les Gallois, moribonds en 2020 ainsi que lors du premier match face à l'Irlande, ont recollé au score par Louis Rees-Zammit avant la pause. Puis ils ont planté trois essais dans le second acte jusqu'à passer devant à la 56e à la faveur de deux réalisations coup sur coup de Williams et Jones. Dans une de fin de match tendue mais loin d'être dénuée d'actions, ce sont les visiteurs qui ont eu le dernier mot. Le Pays de Galles occupe donc la première place du classement avant le match du XV de France en Irlande.