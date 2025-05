Rugby. Après 118 sélections et 300 matchs avec son club, une légende anglaise prend sa retraite

À 38 ans et après 18 années de carrière professionnelle, Dan Cole a fini par dire stop. Le pilier anglais raccrochera les crampons à l'issue de la saison.

Son club des Leicester Tigers l'a annoncé par le biais d'un communiqué. Dan Cole évoque une décision mûrement réfléchie, ne voulant pas "être le gars âgé qui reste assis à ne rien faire", déclare-t-il, tandis qu'il a 10 ans de plus que tout le monde dans le vestiaire.

