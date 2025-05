VIDEO. ''Corruption absolue'', les Saints 'aidés' par l'arbitrage avant la finale de la Champions Cup face à l'UBB ?

L'heure de la finale de la Champions Cup entre Northampton et Bordeaux approche rapidement. A quelques jours du choc tant attendu, les Saints comme les Bordelais l'ont emporté dans leur championnat respectif. VIDEO. TOP 14. 80m, des appuis de feu : l’accélération supersonique de Bielle-Biarrey a (encore) tout changé

Du côté de l'UBB, Louis-Bielle-Biarrey a (comme souvent) brillé à l'instar d'un Matthieu Jalibert en confiance dans le premier acte. Si Castres n'a rien lâché, les Girondins ont empoché les points de la victoire. Et fait le plein de confiance avant de retrouver les Anglais.

Lesquels ont pris, non sans mal, le dessus sur les Saracens dans le cadre de la 17e journée. Ils ne doivent leur victoire qu'à un essai accordé après la fin du temps réglementaire du pilier remplaçant Tarek Haffar.

Une réalisation qui a fait le bonheur des fans des Saints et provoqué l'ire des supporters des Sarries ainsi que l'incompréhension de ceux qui regardé ce match avec un oeil neutre. En cause : les deux dernières passes ayant mené à l'essai.

Certains fans n'ont pas hésité à parler de corruption sur les réseaux sociaux. Estimant que tous ceux qui ont des yeux qui fonctionnent ont vu qu'elles étaient en-avant. "Avec toute la technologie, ils prennent encore de mauvaises décisions", a lancé un autre utilisateur de la plateforme X.

Une corruption absolue, la passe en avant la plus évidente à ce jour, Luke Pearce la permet. Il est corrompu, il n'y a pas d'autres mots.

L'arbitre central a en effet demandé la vidéo pour contrôler les passes. Deux gestes à une main où le ballon flotte dans les airs et semble, pour beaucoup, aller vers la ligne d'en-but. Mais le TMO a estimé qu'il n'en était rien.

Clearly forward how can all the officials not see it ????