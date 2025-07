AMATEUR. Un ancien international français (17 sélections) rejoint son club formateur

1 an après s'être retiré des terrains de rugby professionnels, Loann Goujon n'en a pas fini avec le ballon ovale. Il jouera pour son club formateur la saison prochaine.

20 ans après l'avoir quitté, un ancien international français retrouve son club formateur. À 36 ans, Loann Goujon jouera au RC Combronde la saison prochaine, en Régionale 2.

Combronde, non loin de Clermont-Ferrand, est la commune où il est né et où il a débuté le rugby à 14 ans, en 2003, avant de prendre son envol dès 2005. Deux décennies plus tard et 1 an après la fin de sa carrière professionnelle, le troisième ligne retrouve donc le club de ses débuts.

Débuts pro à l'ASM

S'il découvre le rugby à Combronde, il y passe 2 saisons, avant de faire une pige d'une saison à Vichy, puis d'être repéré par l'ASM Clermont-Auvergne. C'est avec les Jaunards qu'il débute en professionnel lors de la saison 2011-2012.

Il traverse en large la France ensuite pour poser ses bagages à La Rochelle, il y passera 3 ans. Avec les Maritimes, il connaît une montée en Top 14 en 2014, avant d'enfiler pour la première fois le maillot du XV de France en 2015.

17 sélections internationales

Loann Goujon, c'est aussi une carrière internationale non négligeable, débutée lors de la 1ère journée du Tournoi des 6 Nations 2015, face à l'Écosse. Il disputera d'ailleurs tous les matchs de cette édition, sous les ordres de Philippe Saint-André.

Il participera au Tournoi des années 2015, 2016 et 2017, ainsi qu'aux tournées d'été 2016 et 2017, respectivement en Argentine et en Afrique du Sud. C'est en Argentine qu'il a inscrit son seul essai avec le maillot bleu.

S'il connaît ses premières sélections alors qu'il est à La Rochelle, c'est lorsqu'il joue à Bordeaux qu'il est le plus sollicité par le XV de France. Il y réalise 3 saisons, avant d'aller à Lyon, où il y passera 6 années et où il mettra fin à sa carrière professionnelle. Un an après son retrait des terrains, il renfile un maillot, celui de chez lui, au niveau amateur.

