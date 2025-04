VIDEO. Une course époustouflante de 90 mètres ! Bielle-Biarrey a-t-il trouvé son grand rival pour l’essai de l'année ?

Cette saison, Bielle-Biarrey affole les compteurs. L'ailier brille sous les couleurs de l'UBB aussi bien en Top 14 qu'en Champions Cup avec 16 essais compteur. Si vous ajoutez ses 12 réalisations avec le XV de France, on approche gentiment de la barre des 30. VIDEO. TOP 14. Louis Bielle-Biarrey lâche une chevauchée monstrueuse de 80m : un essai majuscule pour la victoire !Il a récemment fait parler la poudre en championnat avec une folle chevauchée face à Pau pour offrir la victoire à Bordeaux. Pas besoin d'être devin pour savoir qu'il sera dans toutes les meilleures compilations d'essais de la saison.

On peut aussi avancer qu'il sera très bien placé pour le titre honorifique d'essai de l'année. Mais attention, la concurrence est rude. On pense notamment à Henry Pollock, le jeune 3e ligne anglais qui impressionne tous les week-ends avec les Saints.

VIDEO. 8 défenseurs, 1 jeu au pied, 1 essai lunaire : la défense de Sale ? Pollock l’a bradé sur Vinted !Ce vendredi soir, un autre candidat s'est invité : Aaron Reed. Pas le plus connu des ailiers du championnat anglais. Néanmoins, on peut parier que son essai stratosphérique inscrit face aux Saracens va faire le tour de la planète ovale.

Et à juste titre. Servi à quelques mètres seulement de sa ligne d'en-but avant la demi-heure, le joueur des Sharks de Sale a tout simplement fait tourner la défense des Sarries en bourrique grâce à ses appuis incroyables. Et sa capacité à remettre du gaz.

Arron Reed WHAT HAVE YOU JUST DONE 🔥🔥🔥



Head to @rugbyontnt to rewatch this try of the season contender 🙌#GallagherPrem #SALvSAR pic.twitter.com/vWYGgphEyd