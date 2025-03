VIDEO. 8 défenseurs, 1 jeu au pied, 1 essai lunaire : la défense de Sale ? Pollock l’a bradé sur Vinted !

Un essai qui commence à la ligne médiane et finit dans les annales. Vendredi, Henry Pollock a brillé avec un chef-d’œuvre d’inspiration. À peine 20 ans, et déjà des fulgurances de légende.

Une gueule de méchant du lycée, du punch à revendre: qui est Henry Pollock, la future star du rugby anglais ?Il y a quelques semaines, nous vous présentions Henry Pollock comme l'un des joueurs à suivre de l'autre côté de la Manche. D'aucuns diront que nous avons eu le nez creux. A peine a-t-il été aligné avec le XV de la Rose dans le Tournoi que le jeune 3e ligne de 20 ans a fait parler de lui.

Pollock, 20 ans et beaucoup de talent

Il avait pourtant démarré le 6 Nations avec les moins de 20 ans. Mais le sélectionneur anglais n'a pas hésité à faire appel à lui pour le match face au Pays de Galles. Lui offrant même sa première titularisation au plus haut niveau.

Choix payant puisque le joueur des Saints a inscrit un doublé lors de la très large victoire anglaise face aux Gallois. Le talent est là, l'énorme potentiel aussi. Et ce n'est pas son essai inscrit ce vendredi soir en Premiership qui va faire redescendre la hype.

Servi à hauteur de la ligne médiane lors du match contre Sale, Pollock a battu pas moins de trois défenseurs en l'espace de quelques mètres sur les appuis. Sa vitesse lui permettant de parfaitement jouer dans l'intervalle avant d'accélérer.

L'essai de l'année en Premiership ?

Il aurait pu se contenter de mettre les cannes pour filer en Terre promise. Mais l'essai n'aurait pas été si incroyable. Au lieu de ça, il a choisi de jouer au pied pour lui-même par-dessus le dernier défenseur.

Avant de prendre de vitesse trois autres joueurs des Sharks pour être le premier sur le cuir dans l'en-but. Une réalisation qui sera très certainement dans les bonnes compilations de fin de saison. Et qui pourrait également faire partie des essais en lice pour le titre honorifique de "try of the season".

Malgré tout, Henry Pollock et son talent n'ont pas permis à Northampton de faire tomber Sale sur sa pelouse. Décrochant au passage le bonus offensif et le bonus défensif pour une défaite 27 à 24.