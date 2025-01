Une gueule de méchant du lycée, du punch à revendre: qui est Henry Pollock, la future star du rugby anglais ?

Entre son talent fou et son air arrogant, nul doute que Pollock sera aussi bientôt le digne successeur d’Owen Farrell en tant qu’Anglais le plus détesté des Français.

Façon Erling Haaland chez nos voisins du football, il aurait très certainement pu jouer le rôle du vilain du lycée s’il n’embrassait pas une carrière dans le rugby. Une gueule de ronflant, la tignasse blonde ébouriffée, un côté chambreur déjà évident et des aptitudes sportives assez exceptionnelles : Henry Pollock aurait très bien pu inonder vos ecrans l’après-midi, durant les fameux téléfilms de TF1.

A pas encore 20 ans, il s’est d’ailleurs déjà taillé une belle réputation, outre-Manche. Entre son talent et son air arrogant - sourire narquois toujours vissé au coin des lèvres - le 3ème anglais a de quoi agacer ses adversaires. Et on ne serait pas surpris de voir quelques vieux briscards du Premiership tenter de le remettre dans le droit chemin à grands coups de casque, à l’occasion…

Une palette très large



Le truc, c’est que ce diable de Pollock a souvent de quoi chambrer sur le terrain. Tous les gestes loufoques qu’il tente lui réussissent, il a tout gagné chez les jeunes et c’est souvent lui qui martyrise ses adversaires, malgré un gabarit modeste (1m88 pour 100kg) grâce à son explosivité rare et son agressivité détonnante.

"Le dernier joueur qui m’a impressionné, c’est Henry Pollock, avouait même le Toulousain lui aussi très prometteur, Mathis Castro-Ferreira. Un joueur assez impressionnant, pas très grand, mais explosif, costaud et dur au contact."

D’autant que sa palette est large, pour dire le moins. A l’image de son idole Michael Hooper, il est un poison sur les zones de ruck, grâce à son physique gainé et près du sol. Ses cannes ? Nul doute qu’à le voir griller des 3/4 à la course, le flanker ou numéro 8 de Northampton pourrait jouer à 7, façon Joé Quere-Qaraba.

Le tout saupoudré par, qu’on le veuille ou non, un sens du jeu assez impressionnant, et des qualités gestuelles vraisemblablement remarquables pour le poste.

De là à dire qu’Henry Pollock sera la future star du rugby anglais ? Il n’y a qu’un pas. Car outre-Manche, Pollock impressionne depuis un moment. Plus jeune marqueur d'essai des Saints de l'ère professionnelle, capitaine des U20 anglais, meilleur joueur du Tournoi 2024, il cartonne partout là où il passe.

Prêté aux Bedford Blues en D2 anglaise quelques mois l’an dernier pour se faire la main, il avait inscrit 3 essais en 5 rencontres. Aujourd’hui, avec les départs de Lawes et Ludlam pour la France, sa place dans le groupe pro de Northampton semble toute faite, alors qu’il impressionne à chaque sortie depuis le début de la saison. A l’image de son essai face à Castres en Champions Cup, où il battait 5 défenseurs.

Encore éligible pour les U20 anglais en 2025, il paraît néanmoins peu probable de ne pas voir Pollock avec les grands prochainement, lui qui fut élu homme du match lors de sa seule apparition avec l’Angleterre A jusqu’ici. Puisque visiblement, Pollock se plait à griller les étapes et être le chouchou des filles. En bon méchant du lycée…