VIDÉO. Plus fort et plus rapide que Damian Penaud en 2024, cet ailier anglais affole les compteurs

Ollie Sleightolme, 24 ans, impressionne à chaque sortie. En 2024, il a inscrit 12 essais en 10 matchs.

Il est, depuis le départ de Louis Rees-Zammit pour le football américain, probablement le joueur le plus rapide d’Angleterre si Adam Rawdan ne s’énerve pas trop. Mais ce qui frappe chez Ollie Sleightholme, ce sont surtout les qualités athlétiques qu’il allie à sa vitesse.

Joueur à la "shape" irréprochable (1m81 pour 93kg), remuant sur les appuis et doté d’un raffut diabolique, l’ailier de 24 ans semble être monté sur des ressorts. Au milieu d’une équipe très offensive, il s’éclate donc dans le jeu proposé par Northampton, et ça se voit !

En 2024, sous les couleurs du leader du Premiership, le facteur X des Saints a inscrit pas moins de 12 essais en 10 matchs. Dont un triplé lors du dernier match… remporté 90 à 0 face aux "cadets B" de Gloucester, comme dirait Ugo Mola.

Des statistiques qui font de lui le marqueur le plus prolifique des 4 grands championnats mondiaux cette année en termes de ratio, devant des garçons comme Damian Penaud (8 essais en 12 matchs), Antoine Dupont (9 essais en 12 matchs) Baptiste Couilloud (11 essais en 11 matchs) ou Sevu Reece (11 essais en 11 matchs).

Plus largement, le dit Sleightholme a planté 15 banderilles en 14 titularisations cette saison depuis son retour de blessure en novembre et demeure l’un des plus dangereux attaquants du vieux continent.

Ira-t-il chercher l’intouchable record de Sam Simmonds, auteur de 21 essais (mais en 23 matchs) en Premiership en 2020/2021 ? Alors qu’il lui reste au maximum 3 rencontres pour cela, cela paraît peu probable.

Mais nul doute qu’en cas de titre de Northampton (qualifié pour les demies) dans quelques semaines et de première convocation avec l’Angleterre en suivant cet été, le fils de la légende Jon y trouverait tout de même son compte. Encore un qui ne tardera pas à dépasser le paternel…