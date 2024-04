RUGBY. Couilloud, Veredamu, Penaud : quel ''renard'' terminera meilleur du Top 14 cette saison ?

A 4 journées de la fin de la phase régulière, les meilleurs chasseurs d’essais de notre championnat sont au coude à coude. Peuvent-ils aller chercher un record ?

Ils sont l’équivalent des renards des surfaces au football. A la différence près que leur rôle ne s’arrête pas à cela, durant les 80 minutes passées sur le pré. Reste que les meilleurs chasseurs d’essais du Top 14 font le job, cette année encore.

D'ailleurs, les 14 unités du meilleur planteur de la saison passée, Émilien Gailleton, sont (déjà) en passe d'être dépassées par Baptiste Couilloud. Le demi de mêlée et capitaine du LOU tire son club à bout de bras et compte 13 réalisations cette saison.



Au vu de sa forme étincelante en 2024 (10 essais sur les 10 derniers matchs de Top 14), il se pourrait bien que "Titou", qui a déjà battu son record personnel, aille chercher une marque de 15 essais, plus atteinte depuis le record intouchable de Chris Ashton en 2017/2018, et ses 24 réalisations.

Derrière lui, ce sont des ailiers qui se tirent la bourre en les personnes de Tavite Veredamu et Damian Penaud, 11 essais chacun. Si l'ancien septiste fait dans la régularité, le cheval des Bleus, lui, préfère généralement y aller à grand coup de latte : il a déjà inscrit 1 doublé, 1 triplé et 1 quadruplé en Top 14 cette saison.



Et derrière eux, qui pourrait refaire son retard et coiffer tout le monde au poteau sur les 4 dernières journées, et plus si affinités ? Les inspirés Samuel Ezeala et Nathanael Hulleu, avec 9 essais chacun, ne sont pas loin. Idem pour l’Anglais du Racing Henry Arundell, globalement discret mais qui répond souvent présent au moment de conclure.

Enfin, suivons les électriques Davit Niniashvili, Alivereti Raka, Matthis Lebel ou encore Bautista Delguy, en forme en ce moment et qui peuvent encore refaire leur retard. Pour cela, il faudra néanmoins y aller franco sur les dernières journées, histoire de passer au moins la très belle barre symbolique des 10 banderilles inscrites sur un exercice.

Cap qu’ils n’était que 3 à avoir atteint l’an passé. Et cette saison ?