TOP 14. Joueur du week-end: un triplé et une renaissance pour Alivereti Raka

Élément indispensable de l'ASM cette saison, Alivereti Raka a signé sa plus grosse prestation ce week-end face à Paris. L'ailier international à planté un triplé, un de plus...

Le joueur du week-end

Lors de cette 22ᵉ journée de Top 14, plusieurs équipes étaient sous pression, à commencer par Clermont, qui n'avait pas le droit à l'erreur. Douzièmes avant la réception de Paris, les hommes de Christophe Urios étaient dos au mur, mais avaient promis une belle partie à domicile.

Choses promises, choses faites, et les coéquipiers de Baptiste Jauneau se sont imposés 41-18, au terme d'une partie riche en essais et en envolées offensives. Désormais, les Auvergnats pointent à la onzième place, à égalité avec le LOU.

Face au Stade Français, nous avons quelque peu retrouvé l'ASM que nous avons quitté après le match de Challenge Cup face à l'Ulster, très entreprenant et porté vers l'attaque. Face à la meilleure équipe de Top 14 à l'extérieur, Clermont a marqué six essais, et n'en a encaissé que deux.

Fait marquant de la soirée, Alivereti Raka a inscrit la moitié des essais de son équipe, portant son total à huit essais plantés en Top 14. Ce dernier, qui revenu en forme cette saison, a concrétisé toutes ses bonnes performances par un triplé, qui n'est plus inhabituel pour lui.

#TOP14 - Le hat-trick de la J22



"Vous êtes pas contents ? Triplé !" 😅

Raka plonge à trois reprises dans l'en but du leader et réveille le volcan Marcel-Michelin 🌋 pic.twitter.com/DHnVWZTP3M — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 28, 2024

En effet, si le joueur d'origine fidjienne était resté muet depuis le 3 février dernier, il a pris pour habitude d'inscrire trois essais dans un match. L'année dernière, il l'avait fait face au LOU, en 2017, face au voisin de Brive et enfin contre les Saracens en 2018 en Champions Cup.

Pour rappel, le record d'essais en une saison pour Raka est de 13, et ce dernier est pour le moment à 10 réalisations. Il lui reste minimum cinq matchs en planter au moins un de plus. Mais au-delà de son efficacité, Raka a été l'un leader offensif de l'ASM, avec Jauneau et Moala qui ont aussi livré une grande partie.

Durant la totalité du match, ce dernier n'a cessé de se proposer dans le jeu, démontrant aussi ses qualités défensives parfois. Sur son aile, Raka a repiqué plusieurs fois à l'intérieur du terrain, faisant ainsi peser ses 105kg. Enfin, son troisième essai aurait pu être un péché de gourmandise, si le Clermontois n'avait pas éliminé cinq défenseurs parisiens.

À ce rythme et à 29 ans, celui qui a connu l'équipe de France à cinq reprises pourrait bien faire partie des 42 joueurs qui feront la tournée estivale avec le XV de France. En imaginant Bielle-Biarrey, Penaud, Lebel ou encore Moefana en demi-finale de Top 14, Raka aurait une vraie carte à jouer.

