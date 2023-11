VIDEO. Un triplé pour ses débuts : ''Bip Bip'' Henry Arundell rentre déjà dans l'histoire du Top 14

Le nouvel ailier/arrière anglais du Racing Henry Arundell est rentré dans l'histoire du Top 14 en inscrivant 3 essais pour son premier match. Une première depuis le passage à la poule unique en 2005.

Jeudi dernier, on vous présentait un aspect d’Henry Arundell qu’on n’avait jamais évoqué : sa force musculaire. En expliquant à tous ceux qui ne connaîtraient pas le crack anglais de 21 ans ou qui le résumeraient à une fusée (il est capable de courir à plus de 38km/h) que l’ancien phénomène des London Irish avait bien des airs d’une Ariane, mais monté sur près d’un quintal (98kg) de chair fraîche et "écorchée", comme on dit.

38km/h, 220kg… Les statistiques ahurissantes du phénomène anglais du Racing 92, Henry ArundellEn clair, ses cannes de feu associées à ses appuis et sa force aberrante dans le bas du corps notamment (regardez l’épaisseur de ses cuisseaux musculeux) font de lui un véritable cauchemar pour le mettre au sol. Demandez plutôt à Noah Lolesio, bien malheureux au moment de devoir défendre sur le nouvel ailier/arrière du Racing en 1 contre 1 ce dimanche soir, alors qu’il pensait pouvoir le "contrôler" dans son couloir des 5 mètres. Que nenni.



Pour ses débuts en Top 14, le gamin né à Chypre a donc frappé très très fort en plantant un triplé où aucun de ses essais n’était fait d’avance. Sur le deuxième, il laisse d’ailleurs sa carte de visite à toute l’arrière-garde toulonnaise à la course. Au total, il terminera le match avec 113 mètres parcourus, 3 franchissements et 3 essais marqués… en 4 ballons touchés. Ahurissant.



Une performance unique





Sommes-nous trop dithyrambiques ? Trop enjoués à l’idée de voir jouer en France ce minot qui nous avait extasié dès son premier match de Premiership Cup sous les couleurs de son ancien club ? Avouez tout de même qu’il y a de quoi. Pour se persuader un peu plus du coup de foudre avec le Top 14 qui a peut-être frappé sur la pelouse de Mayol ce dimanche soir, essayons de donner du relief à sa performance : depuis la création de la poule unique en 2005, combien de joueurs ont su inscrire un triplé pour leur premier match dans le "meilleur championnat du monde" ?

VIDEO. Plus rapide que l'éclair, le prodige du XV de la Rose Arundell foudroie la défense sur 90mEn fouillant au plus profond de notre mémoire, on s’est rappelé de performances remarquables, à l’image des 3 essais inscrits par Madosh Tambwe face à Toulouse lors de la 1ère journée de la saison 2022/2023. Finalement, seuls 2 avaient été accordés au supersonique congolais, qui avait dû se contenter d’un doublé qui avait marqué les esprits.

Après Aplon ou Kolbe, Madosh Tambwe sera-t-il la prochaine terreur sud-africaine du Top 14 ?Au rayon des hat-tricks, notons que Gabin Villière en avait inscrit un face à Clermont en 2021, et ce alors qu’il n’avait jamais marqué en Top 14. Une première qui comptait triple, mais qui arrivait après 14 matchs sous les couleurs rouges et noires, dont 10 de championnat… Alors que de son côté, celui qui lui est passé devant à l’aile gauche des Bleus lors du Mondial cette année, Louis Bielle-Biarrey, avait réussi l’exploit d’inscrire 3 essais face aux Scarlets pour son premier match… de coupe d’Europe ! Et ce alors qu’il n’avait disputé que 20 minutes en Top 14 auparavant. Un fait rarissime encore une fois, mais qui n’avait donc pas eu lieu dans notre cher et tendre championnat.

COUPE DU MONDE. 1 essai toutes les 37 minutes : le record fou du supersonique anglais Henry ArundellEnfin, à titre de comparaison, Chris Ashton avait, en 2017 face à Pau et pour sa première apparition sous les couleurs toulonnaises, inscrit lui un doublé. L’Anglais avait terminé l’exercice avec 24 réalisations au compteur et fait tomber le record de Nalaga qu’on pensait intouchable. Henry Arundell fera-t-il encore plus fort que son illustre compère ? Ne nous enflammons pas trop vite, d’autant que la gueule d’ange est davantage un puncheur qu’un finisseur à la base. Mais puisque "Bip Bip" fait, depuis le début de sa (jeune) carrière, tomber les records comme décapsulerait une canette…