VIDEO. Plus rapide que l'éclair, le prodige du XV de la Rose Arundell foudroie la défense sur 90m

Henry Arundell fait valoir ses qualités de vitesse et de duel exceptionnelles toutes les semaines en Angleterre. Cette fois, c'est Bristol qui en a fait les frais.

Vous commencez à en avoir l'habitude : chaque semaine, ils sont plusieurs speedsters à mettre le feu aux pelouses anglaises en déroulant leur foulée. Louis Rees-Zammit bien sûr, mais aussi Adam Radwan, ou encore Henry Arundell sont de ceux-là et justement, ce dernier s'est à nouveau illustré ce week-end. À l'instar d'Ange Capuozzo en France, le prodige anglais (19 ans) aime par-dessus tout prendre les grands boulevards et accélérer sans limitation de vitesse ; il l'a encore fait face à Bristol samedi. Comme souvent, c'est lui qui a sonné la révolte alors que son équipe des London Irish était malmenée.

Sur une situation chaude pour les siens, le natif de Chypre ferme l'extérieur comme il le faut et intercepte une passe hasardeuse de McGinty. Dos à l'en-but adverse, le "real deal" anglais baisse la tête et active le mode super-vitesse. Une fois qu'Harry Randall est battu et qu'Arundell a le champ pour accélérer, le commentateur le sait,"c'est fini". Celui qui a fêté sa première sélection cet été en Australie met donc les cannes pour conclure un essai de 90 mètres, à la seule force des jambes. Son 3ème (en 3 matchs) cette saison, qui permettait aux Irish de recoller au score. Directement impliqué sur un autre essai des siens, Arundell contribuera grandement à la fin de match canon des Londoniens, n'échouant finalement qu'à 2 petits points de Bristol, 40 à 38. En novembre comme durant le prochain Tournoi, quelque chose nous dit qu'il faudra surveiller ce garçon...

