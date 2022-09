VIDEO. Chaud devant ! Rees-Zammit met les gaz sur 100m pour un essai supersonique

Louis Rees-Zammit a fait l'étalage de toute sa vitesse face aux Wasps, ce week-end. Attention, les images peuvent vous donner mal au ventre.

"Ces situations-là son faites pour lui", lâchait son coach George Skivington après la rencontre. Mais de qui parlait-il, au juste ? De la fusée Louis Rees-Zammit bien sûr ! Alors qu’à Cap Town Nelson Épée s’adonnait à exploiter ses cannes au mieux lors du Mondial à 7 ce week-end, l’ailier gallois s’en servait lui pour le compte de la 1ère journée de Premiership. Mais à la pause au Kingsholm, l’ambiance était morne, Gloucester étant mené 0 a 21 et 3 essais à rien.

VIDEO. BIP-BIP ! Louis Rees-Zammit dépasse le mur du son et offre la victoire aux Gallois face aux FidjiC’est alors que le grand brun (1m91) a sonné la révolte sur un ballon de récupération au retour des vestiaires. Glanée sur la ligne d’en-but, la gonfle est le plus rapidement possible écartée vers l’extérieur, là où trône le speedster de 21 ans. En deux passes, Rees-Zammit est trouvé et active alors le mode "turbo" : son accélération laisse sur place Atkinson mais une fois la ligne de défense franchie, « LRZ » doit encore se dépétrer de Rob Bassett et Ali Crossdale, qui le prennent en chasse à grandes enjambées. Heureusement et comme dans Top Gun, le rafale gallois en a encore sous le pied.



Sur les cannes, le prodige de la Principauté va maintenir son effort sur plus de 100m pour plonger en-but, le tout à plus de 36km/h de moyenne. Suffisant pour échapper aux deux défenseurs des Wasps qui n'ont pourtant rien lâché sur l'action, jusqu'à offrir une fameuse "foot race" comme le disent les Anglais, qui restera pour sûr dans les annales. Et si Rees-Zammit n'a pas mis 10 mètres à tout le monde sur la course, la facilité avec laquelle il maintien une pareille vitesse sur une telle distance et la façon dont il plonge en coin sont tout simplement déconcertantes. Pour aller chercher son record de 38,6km/h en pointe, il faudra repasser. Mais l'essentiel était bien ailleurs pour Gloucester qui, lancé par son prodige aux 25 essais en Premiership (oui, déjà...), réalisait dans la foulée le plus gros comeback de son histoire du 21ème siècle, pour l'emporter 27 à 21.

