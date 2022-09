VIDEO. Une relance de l'en-but et les Harlequins inscrivent déjà des essais de 100m en Angleterre

Pour leur premier match de la saison, les Quins ont régalé sur la pelouse de Newcastle. Avec notamment un essai de 100m, et 40 pions inscrits.

Ce week-end outre-Manche et à l'inverse de la Premier League, les rencontres se sont jouées en offrant un spectacle digne de ce nom pour rendre hommage à sa Majesté la reine. À Newcastle, 71 points et 11 essais ont été inscrits pour offrir le match du week-end en Angleterre. Et même sans Marcus Smith, Louis Lynagh, André Estherhuizen ou Danny Care, les Harlequins ont - comme toujours - assuré le spectacle. Jusqu'à leur offrir une victoire finale 31 à 40. Si celle-ci fut finalement longue à se décider et ne trouva son point de chute qu'à la 79ème minute et un essai de Marchant sur un cafouillage des Falcons sur leur ligne, les meilleurs essais de la rencontre sont intervenus bien plus tôt.

En première période, l'homme le plus rapide d'Angleterre Adam Radwan a fait parler la poudre sur un ballon de récupération, déposant Allan d'un cad-deb d'école avant de battre David à la course. Voilà pour le punch. Pour le mode Super Rugby, allons plutôt du côté de la 51ème minute de jeu où les Quins décident d'entamer l'action du match. Sur un jeu au pied de pression suivi par Radwan, le jeune centre Anyanwu était coffré dans son en-but, mais parvenait à dégager les bras pour trouver son arrière Tyrone Green. Lequel décalait son ailier Nick David pour lui ouvrir l'angle au pied. Mais le joueur de 23 ans ne semblait pas décidé à taper loin devant et choisissait de relancer, malgré le danger. Sur les appuis, il battait 3 défenseurs pour remontait 60 mètres avant d'être repris par Connon. Mais la gonfle vivait toujours et, après 2 passes et un pivot de Joe Marler et sur la sortie rapide grand côté, Anyanwu, à la genèse de l'action (souvenez-vous), voyait le grand champ dégarni et tapait un jeu au pied astucieux dans le dos dans la défense locale. Qu'il récupérait lui même 40 mètres plus loin, en résistant au retour du talonneur McGuigan, afin d'inscrire son 1er essai en Premiership. Superbe !

Grâce à leur victoire bonifiée à l'extérieur, les Londoniens s'installent donc à la 2ème place du championnat, pour l'heure. Et semblent bien décidés à poursuivre leur rôle d'ambassadeur du jeu de mouvement en Angleterre. Imaginez un peu lorsque tous leurs cadors seront là...