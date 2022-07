RESUME VIDEO. Le rouge de Swain et le bijou d'Arundell ne privent pas l'Australie d'un succès mémorable

Ce samedi, l'Australie a battu l'Angleterre pour la première fois depuis 2015. A 14 depuis la 34e, les Wallabies ont trouvé les ressources pour dominer les Anglais.

L'Australie a mis fin à une série de huit défaites de rang contre l'Angleterre ce samedi à Perth depuis 2015. Pourtant, les Wallabies ont été réduits à 14 dès la 34e après un coup de tête de Darcy Swain. Un match marqué par l'indiscipline, trois cartons jaunes et 25 pénalités, qui a vu les locaux trouver les ressources mentales et physiques pour faire la différence dans le second acte. Il n'y avait que six partout à la pause. Au retour des citrons, Genge a donné l'avantage aux visiteurs, mais après plus rien pour les hommes d'Eddie Jones. Le sélectionneur australien n'avait jamais perdu contre ses compatriotes. Ces derniers ont fait la différence entre la 64e et la 77e avec trois essais par Petaia (64e), Fainga'a (69e) et Samu. Des réalisations qui ont récompensé les efforts australiens et leur domination territoriale. Les Anglais ont eu la possession, mais il a fallu attendre la 80e pour voir deux nouveaux essais par les remplaçants Arundell, auteur d'un sublime essai en solo, et van Poortvliet. On pourrait voir des changements lors du prochain match avec la titularisation de jeunes talents.