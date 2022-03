Après Aplon ou Kolbe, Madosh Tambwe sera-t-il la prochaine terreur sud-africaine du Top 14 ?

Madosh Tambwe, 24 ans, vient de s'engager à l'UBB. Sud-Africain né en RDC, l'ailier a une histoire toute particulière, et des cannes complètement démoniaques.

Qu'ont en commun Kurt-Lee Arendse, Seabelo Senatla, Courtnall Skosan, Aphelele Fassi, Angelo Davies, Edwill Van der Merwe, S'busiso Nkosi ou Madosh Tambwe, après Makazole Mapimpi et Cheslin Kolbe ? Tous sont des ailiers sud-africains, approchent chacun du mur du son et sont tout simplement démoniaques à chaque fois qu'ils sont décalés dans leur couloir. Parmi ces speedsters, l'un des plus rapides n'est autre que Tambwe, annoncé à 10,61 sec au 100 mètres. Mais que sait-on de lui, au juste ? Entre nous, il faut être un spectateur averti des compétitions mêlant les équipes sud-africaines pour mettre un visage sur ce nom et savoir qu'il est l'un des plus grands prospects de la nation arc-en-ciel depuis des années, dans son profil. Aussi qu'il est ô combien dangereux dans le couloir des Bulls cette année, en URC, où il a déjà inscrit 4 essais et figure au premier rang des casseurs de plaquages, avec 42 défenseurs battus.

Madosh ? Voilà un garçon né sur les cendres de la 1ʳᵉ guerre du Congo, à l'époque où les rebelles chassaient le dictateur Mabutu d'un pays qu'il dirigeait d'une main de fer depuis plus de 35 ans. En juin 1997, un mois après sa naissance, les parents de Tambwe fuient vers l'Afrique du Sud pour y trouver davantage de sérénité et offrir un meilleur avenir à leur enfant. Là où son père a décroché un poste d'ingénieur, le natif de Kinshasa grandit à Johannesburg, a de quoi manger à sa faim et découvre rapidement le rugby, en même temps que l'athlétisme. Bien plus tard, lorsque sa carrière décolle en intra-muros, le principal intéressé se dira d'ailleurs "très reconnaissant d'avoir pu grandir dans un pareil environnement", "Joburg" n'étant pas Byzance, mais pas loin d'un eldorado à côté de la RDC.

C'est d'ailleurs là qu'il fait ses débuts chez les professionnels, lorsque les Lions lui offrent ses premières minutes en Super Rugby à seulement 20 ans, alors qu'il survole le championnat chez les jeunes. L'année suivante, il plante face aux Reds le triplé le plus rapide de l'histoire de la compétition, en seulement 13 minutes et compte aujourd'hui, après un passage chez les Sharks en suivant, 14 essais en 20 matchs du plus prestigieux championnat sudiste. Quand on vous dit que c'est un sacré finisseur... Il faut dire qu'au-delà de sa vitesse de pointe ahurissante et de ses grands compas (1m87 pour 92kg), Tambwe dispose également d'appuis déroutants, d'un raffut autoritaire et d'un physique très musculeux. Presque écorché, comme diraient certains adeptes des flocons d'avoine au petit-dej'.

Tout ce qui lui permet d'être l'atout offensif numéro 1 des Bulls de Pretoria cette année, franchise pourtant bien équipée derrière. Résultat, si l'ancien du Parktown Boys High School n'a jamais été testé avec les Springboks, c'est qu'au-delà d'une concurrence démentielle, il n'a jamais obtenu de passeport sud-africain. Sans quoi on l'aurait probablement aperçu sous la tunique green and gold à l'occasion et ses futurs choix de carrière auraient certainement été différents. Las, la flèche du Loftus Versfeld, pourtant engagée jusqu'en 2023, va rejoindre l'UBB dès la saison prochaine. En Top 14, il tentera de marcher dans les pas d'autres speedsters dont Kolbe, bien sûr, mais aussi du Rochelais Raymond Rhule, dont il est la version 2.0. Tout en n'oubliant pas de remplacer un autre phénomène du côté de Chaban, en la personne de Ben Lam (1m94 pour 109kg), en partance pour Montpellier. Dans un profil différent, donc, mais toujours aussi (et même plus) rapide...

