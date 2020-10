Après Aplon et Kolbe, la pépite Kurt-Lee Arendse est prête à prendre la relève à toute vitesse [VIDEO]

Admirez en vidéo le sublime essai de Kurt-Lee Arendse avec les Bulls lors du match face aux Sharks dans le cadre du Super Fan Saturday.

Monaco avec un (très) fort accent sud-africain pour le SuperSevens !Si vous avez suivi le Super Sevens en février dernier, son nom ne vous est sans doute pas inconnu. Kurt-Lee Arendse, 23 ans, avait été retenu avec la sélection de Monaco pour participer à la première mouture du championnat de clubs professionnel de rugby à 7. Il avait notamment marqué un essai face à Brive. Ce qui est loin de ses standards du circuit mondial de la discipline. Kurt-Lee Arendse sévit avec les Blitzboks sur les Sevens Series depuis 2018 et totalise 14 réalisations en 8 tournois. L'annulation d'une partie de la saison 2020/2021 l'a poussé à se trouver une nouvelle équipe. C'est du côté des Bulls qu'il a posé ses bagages pour participer à la Currie Cup en l'absence de Super Rugby. L'occasion pour lui de se mettre en valeur en faisant parler ses cannes.

Il n'a pas attendu pour briller. Samedi dernier lors du match face aux Sharks dans le cadre du Super Fan Saturday, il a déposé toute la défense adverse depuis ses 22 mètres. Un slalom incroyable où il n'a laissé aucune chance à l'ouvreur international sud-africain Curwin Bosch sous les yeux de Morne Steyn, Duane Vermeulen et d'un certain Gio Aplon. Lequel a certainement dû apprécier la course, lui qui avait également pour habitude s'amuser dans les défenses avec sa vitesse et ses appuis. La relève des Boks est déjà. Et si d'aventure Kolbe n'est pas disponible, le sélectionneur sud-africain saura vers qui se tourner.