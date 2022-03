Transferts. Top 14. L'UBB recrute un supersonique ailier des Bulls

L'Union Bordeaux Bègles se renforce en vue de la saison prochaine. Alors que le club girondin va perdre Ben Lam, l'ailier néo-zélandais rejoignant le MHR, les dirigeants bordelais se sont mis à la recherche de son remplaçant. Et il se pourrait que ces derniers aient jeté leur dévolu sur un joueur des Bulls en Afrique du Sud. En effet, les médias sud-africains ont affirmé que Madosh Tambwe (24 ans), rejoindrait l'UBB à partir de la saison prochaine. Une information confirmée par Sud-Ouest dans la foulée.

RUGBY. TRANSFERTS. Ben Lam au MHR, une signature en adéquation avec le projet de PSA

Madosh Tambwe beat 13 defenders vs Munster. More than any player in a single rugby game in over 6 years 🔥



He tops the category for most defenders beaten this season with 42 💥@Vodacom #URC pic.twitter.com/64fxDYk9pt