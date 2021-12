RUGBY. TRANSFERTS. Ben Lam au MHR, une signature en adéquation avec le projet de PSA

Selon plusieurs sources, l'ailier de l'UBB Ben Lam, devrait s’engager en faveur du MHR. Une arrivée qui se conjugue parfaitement le projet de recrutement du club héraultais.

En fin de contrat en Gironde, il semblerait que l’UBB n’ait pas réussi à retenir dans ses filets le néo-zélandais Ben Lam. Un peu timide à son arrivée en 2020, il ne cesse de briller à chaque sortie en ce début de championnat. Avec 10 rencontres disputées sur 11 pour autant de titularisations, le sursolide ailier bordelais est clairement un cadre de l’UBB en ce début de saison. Malgré ses performances très remarquées, selon plusieurs sources, le néo-zélandais serait en partance pour l’Hérault. Il aurait déjà signé un contrat avec le MHR pour la saison suivante. Un recrutement de taille pour le club vainqueur de la Challenge Cup 2021.

TRANSFERT. Top 14. Ben Lam (UBB) déjà sur le départ ? Une grosse écurie lorgne le KiwiMais, une arrivée qui s’aligne parfaitement avec le projet de recrutement du club héraultais. Un projet, qui avait commencé depuis l’arrivée de Xavier Garbajosa en 2019, et qui est maintenu par l’actuel manager Philippe St André. L’ancien international français, s'est confié à ce sujet lors d’une interview pour le journal L’Équipe cette semaine. Un recrutement stratégique qui avait commencé à l’intersaison 2020. Le MHR était alors très en difficulté au niveau des JIFF et du salary cap. C’est pourquoi, très logiquement l’ancien toulousain Garbajosa était allé puiser dans l’antichambre du TOP 14 : « Dès la première année, Xavier Garbajosa est donc allé sur des joueurs français repérés notamment en Pro D2 : Forletta à Perpignan, Capelli à Grenoble, Bécognée à Mont-de-Marsan, Tisseron à Bayonne ou encore Verhaeghe et Chalureau qui étaient en échec à Toulouse. En 2020, notre recrutement était à 70 % français. » Un recrutement qui peut expliquer les énormes difficultés rencontrées par le MHR en début de saison dernière. Avec des joueurs qui avaient peu d’expérience en TOP 14, un certain temps d’adaptation était donc nécessaire. Une équipe qui avait fini très fort la saison avec un maintien bien assuré et surtout un titre européen à la clé. La deuxième phase du recrutement du MHR s’est fait cet été. Avec comme optique de faire venir des joueurs expérimentés qui connaissent bien la région. L’intérêt pour le club, avoir des joueurs qui n’ont besoin que de très peu de temps d’adaptation et qui peuvent apporter à l’équipe très rapidement : « L’exemple le plus parlant, c’est Geoffrey Doumayrou, formé à l’école du Pic-Saint-Loup, lancé en pro au club et que l’on a fait revenir. Sachant évidemment qu’il est en forme et reste un grand compétiteur. Marco Tauleigne est lui originaire de Montélimar et voulait s’en rapprocher. Pareil pour Malik Hamadache, qui vient de la région d’Avignon. »

TRANSFERT. Top 14. Personne n’en parle mais le MHR s’est lourdement armé pour la saison prochainePour finir, PSA souhaite maintenant s’appuyer sur des internationaux étrangers performants, mais boudés par leur sélection. Très souvent par le passé et encore aujourd’hui, le MHR s’est retrouvé complétement dépouillé lors des fenêtres internationales. L’année dernière, notamment en début de saison, Garbajosa avait eu d’énormes difficultés à composer une équipe compétitive. Entre internationaux français, géorgiens, sud-africains, l’ancien entraineur ne disposait que de très peu de joueurs à l'entrainement. Une situation qui touchait notamment la charnière. Une problématique que PSA ne veut plus avoir à l’avenir : « Donc à l’étranger, comme on l’a fait en France avec un Doumayrou ou un Tauleigne, on va chercher des joueurs moins pris par les fenêtres internationales. Comme Lamositele, qui est international américain et a moins de matches qu’un Européen, et Mercer, qui savait qu’il faisait une croix sur la sélection en venant ici. » Une formule qui marche donc plutôt bien au vu des bons résultats des montpelliérains cette année. Et pour les joueurs étrangers performants, le manager héraultais semble donc avoir trouvé sa première cible par l’intermédiaire de Ben Lam.