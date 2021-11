TRANSFERT. Top 14. Ben Lam (UBB) déjà sur le départ ? Une grosse écurie lorgne le Kiwi

Selon les informations du Midi Olympique, le Néo-Zélandais Ben Lam serait sur les tablettes d'une autre formation de Top 14. L'UBB pourra-t-elle le conserver ?

En fin de contrat avec l'UBB, Ben Lam serait dans le viseur de Montpellier. La formation héraultaise cherche visiblement à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Arrivé l'an passé en France, le Néo-Zélandais a mis du temps à s'adapter au Top 14 mais il semble avoir trouvé ses marques et son rendement offensif est bon. Sera-t-il néanmoins conservé par la formation girondine ? On sait que l'UBB a aussi des vues sur les frères Vunipola, désireux de poursuivre leur carrière ensemble en Angleterre ou ailleurs. Après avoir réussi à prolonger Matthieu Jalibert, Bordeaux va devoir faire des choix. D'autant plus que Lam n'est pas le seul joueur de son effectif à intéresser Montpellier.

TRANSFERT. Top 14. Anthony Belleau, George Ford ou les deux ? Montpellier a sorti le chéquierFort de sa victoire à Paris, le MHR occupe la troisième place du Top 14. Est-ce ce début de saison qui motive sa direction à se tourner vers l'avenir dès à présent ? On sait que les ouvreurs Belleau et Ford ont reçu des offres. Le Midol nous informe également que Ulupano Seuteni est dans le viseur de Montpellier. Le 3/4 né en Australie peut aussi jouer à l'ouverture. Passé par Toulon ou encore Oyonnax, il intéresse aussi le Racing 92, Lyon ou encore le Stade Rochelais. Pour rappel, la formation maritime n'a pas encore statué sur le sort de West et Plisson à l'ouverture. Seuteni serait ouvert à un éventuel départ mais l'UBB pourrait tout faire pour le conserver tant il est important au sein du groupe. ''C'est forcément compliqué'' : Un avenir loin de la France, la concurrence en 10, Plisson se confie