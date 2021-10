''C'est forcément compliqué'' : Un avenir loin de la France, la concurrence en 10, Plisson se confie

Jules Plisson s'est livré sur les sujets chauds du moment. Le mauvais début de saison de son club, la concurrence en 10 mais aussi sa possible destination future.

Le Stade Rochelais ne réalise pas le début de championnat espéré. Dixièmes avec 11 points au compteur, les Maritimes se sont rassurés ce samedi, en venant à bout d'accrocheurs castrais. Au sein d'un long entretien accordé à RMC Sport, Jules Plisson est revenu sur ce départ compliqué en Top 14. L'international français (18 sélections) ne panique et reste persuadé que son équipe parviendra à se sortir de cette passe : ''On savait que ça allait être difficile sur ce début de Top 14 parce que c'est dur de relancer la machine quand tu échoues deux fois en finale. Il fallait se remobiliser. On a très mal débuté le championnat, ça n'a pas aidé mais j'espère que la victoire contre Castres va nous permettre d'avancer plus sereinement.'' Et il l'assure, La Rochelle a toujours faim : ''S'il y a de la lassitude alors qu'on a perdu deux fois en finale, c'est que nous ne sommes pas des compétiteurs... On veut tous gagner quelque chose mais pour le faire, il ne faut pas oublier toutes les étapes qu'il y avant. L'année dernière, il y a des matchs qu'on gagnait facilement, ce n'est pas le cas cette saison. Il faut toujours se remettre en question pour monter au classement. Il faut vite rattraper les points perdus, les six premiers ont de l'avance sur nous [...] On a un peu utilisé tous nos jokers.''

Classement Top 14. Biarritz chute, Toulouse se détache, l'UBB en embuscadeL'ancien ouvreur du Stade Français a également évoqué la concurrence. Seulement aligné à deux reprises en tant que titulaires (il a disputé 4 matchs cette saison), Plisson a dû faire face aux bonnes performances de Pierre Popelin, dans un premier temps utilisé à l'arrière mais qui séduit également à l'ouverture. Sans oublier Ihaia West, cependant aperçu une seule fois cette saison : ''C'est forcément compliqué. Tu joues le premier match, tu sors de l'équipe sur le deuxième, tu rentres sur le troisième... C'est comme ça, je l'accepte. Ce que je veux, c'est être performant [...] Il y a ce match contre Toulouse où j'aurais dû être plus décisif sur mes tirs au but, mais ce sont des choses qui arrivent. Je ne me cache pas derrière ça, j'essaie de travailler pour être meilleur là-dessus [...] C'est difficile de ne pas pouvoir prendre de la confiance au fil des matchs, parce que tu ne peux être que performant quand tu enchaines. Tu as de plus en plus de repères surtout dans une ligne de trois-quarts qui a un peu bougé. Quand tu n'enchaines pas, c'est plus compliqué à faire mais dès que je joue, il faut que je sois performant''. Le joueur de 30 ans ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Alors qu'il arrive en fin de contrat, le club maritime a d'ores et déjà recruté Antoine Hastoy pour la saison prochaine. Toujours pour RMC Sport, Plisson poursuit : ''Cela ne pèse pas du tout sur mes performances au quotidien. Oui ils prennent un 10, c'est très bien pour le club. Je sais qu'ils en cherchaient deux. Ce n'est pas exactement ce qui m'avait été dit, mais je ne regarde pas ce qui se fait au club. Ce sont les histoires des dirigeants et de l'entraîneur [...] J'essaie de faire mon taf du mieux possible et d'être performant quand l'équipe a besoin de moi. Ça ne me touche pas plus que ça.''