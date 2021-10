Classement Top 14. Biarritz chute, Toulouse se détache, l'UBB en embuscade

Le BO est désormais dernier suite à sa défaite face au LOU alors que Toulouse ou l'UBB trustent les premières places du classement. On fait le point après cette sixième journée.

La sixième journée de Top 14 s'est donc terminée ce dimanche soir par un Stade Français-Clermont séduisant au milieu d'un week-end rugbystique assez terne. Grâce à leur succès, les Parisiens se sortent de la dernière place dans laquelle ils étaient agglutinés depuis quelques semaines. Les Auvergnats quant à eux, qui repartent de la capitale avec 0 point, subissent un nouveau coup d'arrêt et ne pointent qu'à la onzième place à cinq longueurs du premier qualifiable, Castres. Les soldats roses se donnent une bouffée d'oxygène et laissent donc la place de lanterne rouge au Biarritz Olympique qui a subi une grosse déculottée sur son terrain face au LOU (5-40). Après un début de saison prometteur, les Basques ont semblé piocher physiquement et n'ont jamais réellement pu inquiéter les visiteurs malgré une débauche d'énergie salutaire.

VIDEO. Top 14. Baptiste Couilloud claque un triplé face au Biarritz de son frère Barnabé

En haut de classement, le Stade Toulousain continue son cavalier seul après sa victoire bonifiée face à Pau. À l'instar de son début de saison, Toulouse ne s'est pas montré forcément ultra convaincant dans le jeu, mais gagne quand même, et c'est bien là l'essentiel. Les Haut-Garonnais comptent sept points d'avance sur leur dauphin l'UBB, deuxième après la victoire contre Montpellier (27-23). Derrière, le LOU est en embuscade tout comme le Racing 92. De son côté, Toulon remonte à la neuvième place après son succès acquis dans la douleur face à Brive (13-9). Voici le classement complet.