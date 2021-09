TRANSFERT. Top 14. Antoine Hastoy confirme son départ après 11 ans à la Section Paloise

L'ouvreur Antoine Hastoy quittera la Section paloise à la fin de la saison. Une clause dans son contrat lui offrait cette possibilité. Il est annoncé à La Rochelle.

Top 14. Le marché des ouvreurs pourrait sérieusement s'animer avec Hastoy, Plisson, West et GibertC'était dans les cartons depuis quelques semaines, c'est désormais officiel : Antoine Hastoy quittera la Section paloise à la fin de la saison. Un choix fort pour l'ouvreur qui a passé 11 ans au sein de la formation béarnaise. Ce dernier a expliqué qu'il ressent "le besoin d’un autre défi et pour franchir ce nouveau cap, il me faut sortir de ma zone de confort." Une décision qui intervient après seulement deux journées de Top 14 et qui devrait encore faire parler. Du côté de Pau, on souhaitait une prise de décision rapide afin de pouvoir envisager l'avenir rapidement. "Les mouvements de joueurs font partie de la vie d’un club", a commenté Sébastien Piqueronies.

Cette saison sera ma dernière avec la Section. Cette décision a été difficile à prendre et j’espère qu’elle sera comprise de tous. Le club m’a beaucoup apporté et le projet engagé doit permettre de porter plus haut les couleurs de la Section en TOP 14. Aujourd’hui, après 11 années au club, je ressens le besoin d’un autre défi et pour franchir ce nouveau cap, il me faut sortir de ma zone de confort. La saison qui débute sera importante pour le club et vous pourrez compter sur mon engagement sans faille pour porter la Section le plus haut possible avec mes coéquipiers. Une belle saison est à écrire tous ensemble.

Bien que sous contrat jusqu'en 2023, Hastoy disposait d'une clause dans son contrat lui permettant de partir un an plus tôt. Il n'y aura pas de rachat de contrat comme cela a été le cas avec Kolbe. Et c'est à La Rochelle que le numéro 10 tricolore (1 sélection) est annoncé. Un contrat de trois ans est évoqué. Le Palois va venir compenser le départ de Jules Plisson ou Ihaia West, voire les deux. Le Stade Rochelais a aussi le Racingman Antoine Gibert dans le viseur.