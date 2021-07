TRANSFERT. Top 14. Personne n’en parle mais le MHR s’est lourdement armé pour la saison prochaine 

Montpellier a de l'ambition et son recrutement le prouve. Les Mercer, Doumayrou, Vici ou Dakuwaqa seront accompagnés d'autres valeurs sûres à leur poste.

Mettons les pieds dans le plat d’emblée : le MHR n’est pas le club le plus sexy du monde, soyons clair ! Pour autant, la formation héraultaise s’est installée dans le haut du tableau du rugby français depuis de nombreuses saisons maintenant et par définition, donc, compte. Emmenés par leurs grands noms et leur richissime président Mohed Altrad, les Cistes ont - toujours - de l’ambition. Et si les plus entêtés mettront d’abord en avant leur saison 2020/2021 galère (bien que conclue par un titre), leur recrutement pour celle à venir le prouve encore.

Certes, le GGL Stadium ne verra pas arriver de Ngani Laumape ou de joueurs à 1 millions d’euros la saison cette fois, mais les supporters locaux pourront pousser derrière de nouvelles références nationales et autres valeurs sûres dès début septembre. Déjà, et c’est un recrutement qui a fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, l’Anglais Zach Mercer arrive pour porter le numéro 8 bleu ciel et bleu marine. Capitaine dans les équipes de jeunes anglaises, magnifique manieur de ballon et joueur au profil très complet, le troisième ligne de Bath arrive plein d’ambition dans le 34. Barré par la concurrence extrême à son poste en sélection (Vunipola, Simmonds, Hughes, Dombrandt…), le moment était le bon pour s’exiler et gagner des titres selon lui, à seulement… 24 ans !

Mais en plus de ce qui pourrait bien être LE bon coup de l’année, le MHR verra aussi arriver prochainement le talonneur australien Brandon Paenga-Amosa (9 sélections), actuellement aux prises avec les Bleus, ou encore Geoffrey Doumayrou (31 ans), de retour dans son fief après une belle carrière à Paris puis La Rochelle et 13 sélections amassées au passage. Et puis bien sûr, pour une équipe qui va perdre Ibitoye, Lozowski, Goosen ou Immelman et qui souhaitait rendre plus virevoltante son attaque, comment ne pas évoquer les venues au fort accent fidjien Masivesi Dakuwaqa et Josua Vici ? Le premier a montré de franches qualités de puissance (1m90 pour 115kg), de jeu après contact et d’adaptation tout au long de la saison avec le RCT, tandis que le second n’est autre que l’attraction de la ProD2 depuis deux ans (12 essais en 32 matchs). Reste à savoir s’il saura se canaliser et passer le pallier que constitue le Top 14 aussi vite qu’il ne coure.

Bref, tout cela fait du beau monde, quoi ! Alors si l’on rajoute à ces 5 recrues la venue de la pépite italienne Paolo Garbisi en tant qu’ouvreur polyvalent, mais également des valeurs sûres de l’Hexagone que sont Jérémie Maurouard (115 matchs de Top 14), Marco Tauleigne (27 ans, 5 sélections) ou Malik Hamadache - venu se relancer après une année sans jouer -, vous comprendrez que cette année, le recrutement de Montpellier est aussi solide qu’intelligent. Est-ce la patte Philippe St-André qui fait son effet ? Difficile de l’affirmer. Ce que l’on sait en revanche, c’est que l’on a hâte de voir ce que ça va donner !