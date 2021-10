VIDEO. Madosh Tambwe place une accélération foudroyante et passe près d'envoyer Rhys Priestland à la retraite

Si vous n'êtes ne serait-ce que simplement habitué à suivre notre sport au-delà des frontières de l'Hexagone, vous connaissez forcément ce bon vieux Rhys Priestland, bientôt 35 ans et 50 sélections avec le Pays de Galles. Après des années du côté de Bath en Angleterre, l'ouvreur est revenu au pays pour apporter un ultime coup de pouce à la franchise des Cardiff Blues, qui dispute actuellement le nouvel United Rugby Championship, composé des meilleures équipes celtes et sud-africaines.

Bref, Priestland, donc ! Eh bien sachez que l'ancien joueur des Scarlets s'est fait fortement rappeler qu'il fêterait prochainement (en janvier) ses 35 piges. Face aux Bulls de Pretoria, l'ancien joueur des Scarlets s'est en effet littéralement fait déposer par le supersonique Madosh Tambwe. Sur un ballon perdu par Allan Amos autour de la ligne médiane, l'ailier sud-africain (mais né en RDC) a prolongé le ballon du pied avant de mettre quasiment 10 mètres dans la vue de Priestland à la course. Décoiffant !

.@madoshtambwe shows some serious speed to chase down the loose ball and give @BlueBullsRugby a crucial score in a seriously impressive second half performance#URC | #CDFBUL pic.twitter.com/8WmS4Nf81I