Coupe d'Europe. 1ère journée (déjà) compromise pour le Munster et les Scarlets ?

Le Munster et les Blues de Cardiff sont actuellement bloqués en Afrique du Sud pour cause de covid, là où ils devaient y disputer leurs matchs de championnat.

Séjour cauchemar pour le Munster et les Scarlets de Llanelli. Les journées 6 et 7 de l'United Rugby Championship, la nouvelle ligue Celte à laquelle se sont rajoutés les 4 franchises sud-africaines de Super Rugby, ont été reporté dans la Nation Arc-en-Ciel, où les Irlandais et Gallois cités ci-dessus, mais également les Blues de Cardiff et les Zèbres de Parme devaient y effectuer leurs matchs. Les organisateurs de la compétition avaient décidé de reporter les rencontres spécifiques du fait de la dégradation sanitaire en Afrique du Sud, notamment avec l'arrivée du nouveau variant Omicron. Déjà présents sur le territoire littéralement pour rien, la province de Limerick et celle de Llanelli ont détecté dans leurs rangs des cas de covid, avec une forte suspicion de variant Omicron. L'Afrique du Sud étant placée sur liste rouge par le Royaume-Uni et l'Irlande, les conditions de retour s'annoncent délicates pour ces équipes et la 1ère journée de Coupe d'Europe, qui débute le 11 décembre, s'annonce compromise.

La Champions Cup impactée

Alors que les Blues de Cardiff et Zèbres de Parme ont pu effectuer le trajet retour, le Munster et les Scarlets tentent de quitter le territoire en accord avec les autorités locales. Mais le risque d'être bloqué en Afrique australe au moins 10 jours, le temps nécessaire à l'isolement en cas de covid, est très élevé. D'autant que même un retour anticipé en Grande-Bretagne risque de s'accompagner d'une période d'isolement. Les rencontres respectives face à Bristol et les Wasps en Coupe d'Europe sont déjà compromises. Et l'équité de la compétition par la même occasion : les forfaits en cas de covid donnent automatiquement la victoire bonifiée à l'adversaire. Vraiment un cauchemar...

La place des franchises sud-africaines menacée également

Avec la dégradation de la situation sanitaire et les restrictions drastiques de voyages qui vont de pairs, les Sud-africains devraient assurer un plan B de secours et ainsi arranger leurs calendriers de rencontres. Une terrible frustration pour eux qui espéraient apprécier leurs premiers matchs à domicile de la saison, et qui devront sûrement se contenter de jouer entre eux. Les Bulls de Pretoria devraient affronter les Sharks de Durban vendredi, tandis que les Lions de Johannesbourg iraient au Cap pour défier les Stormers le samedi, en guise de rencontres de substitutions de la 7ᵉ journée. Tout cela pour permettre le déroulement de l'United Rugby Championship. Mais cela sera-t-il viable durant les prochaines semaines si la situation épidémique et les contraintes sanitaires continuent d'être aussi incertaines ? La réapparition d'un championnat local, comme ce fut le cas la saison dernière avec le Super Rugby Unlocked, risque de refaire surface.