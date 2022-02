VIDEO. RUGBY. En déséquilibre et à l'aveugle, Craig Casey sort une chistera de l'espace

À l’occasion du match entre le Munster et Édimbourg, le numéro 9 irlandais, Craig Casey, nous a gratifiés d’une chistera de l’espace.

C’était le week-end pour voir des gestes spectaculaires sur les terrains de rugby. La reprise du Super Rugby Pacific en a surement inspiré plus d’un ce week-end en Europe. En France, le RCT a failli marquer l’un des essais les plus spectaculaires de l’année. Tout commence par une majestueuse chistera de plus de 30 m de la part de Baptiste Serin. À la réception, Gervais Cordin, après avoir fait tomber Tisley sans même le toucher, dépose à son tour une magnifique chistera dans les bras de Kolbe qui s’échoue à 2 m de la ligne d’essai.

Top 14. VIDÉO. Double chistera, tchik-tchak de Kolbe, l'action de classe de Toulon contre l'USAP

Mais il n’y a pas que dans l’Hexagone que l’on a vu des gestes de grande classe. La palme d’or du week-end revient au numéro 9 du Munster Craig Casey. Titulaire pour le match face à Édimbourg, le demi de mêlée irlandais s’est fait remarquer après avoir sorti une chistera de malade en bord de touche. Sous pression, à l’aveugle et avec un changement de main, tout y est. Un véritable plaisir pour les yeux. Maintenant, place aux images.