Stars, spectacle, champions du monde... voici les (vraies) bonnes raisons de suivre le United Rugby Championship

Désormais accessible sur RugbyZone.TV, le United Rugby Championship dispose de peu de notoriété vu de France, alors qu'il est un championnat très spectaculaire.

Savoir lesquelles des équipes européennes ou sudistes sont les meilleures, avouez que vous en avez toujours rêvé ! Eh bien cette année, le United Rugby Championship vous propose de voir les Bulls de Johan Goosen affronter le Munster de Conor Murray, ou encore les Sharks de Siya Kolisi défier le Leinster de Jonathan Sexton. En clair, des affrontements de prestige où les meilleures équipes celtes peuvent s'étalonner face à des formations garnies de nombreux champions du monde 2019. Un championnat disponible sur la toute nouvelle plateforme rugbyzone.tv. Laquelle propose également des rencontres du Rugby Europe Championship ainsi que les matchs du VRDR et SA XV en Nationale.

Surtout et à l'inverse de ce que l'on connaît en France, il n'y a toujours pas de relégation à la fin de la saison, ce qui promet du jeu, de la prise de risques et des ambitions en permanence, à l'image de ce que l'on a vu lors de l'alléchant Lions - Sharks du week-end dernier. Après un triplé de Mapimpi, ce sont les hommes de Durban qui l'ont emporté... 37 à 47, à l'issue d'un match complètement fou ! Alors on vous dit tout sur cette compétition spectaculaire.

Les plus grandes stars de ce jeu

Grâce à cette formule intégrant les équipes sud-africaines et rajoutant par la même occasion du sel dans les épinards, le championnat retrouve un nouvel attrait pour les franchises celtes et l'on peut observer des pointures de ce jeu à chaque coin du terrain. D'Alun Wyn Jones à Duane Vermeulen, en passant Lukhanyo Am, Bundee Aki, Bismarck Du Plessis et les autres stars précédemment citées, l'URC est un véritable condensé de talents. À l'image du centre du Munster Damian de Allende, les références mondiales à leurs postes sont présentes et le spectacle garanti. L'URC : une véritable mini Coupe du monde des clubs.

Les affiches du week-end... et les enjeux

Ce week-end, les journées classiques de l'URC reprennent leurs droits après une coupure liée à la coupe d'Europe. Et dès vendredi soir, c'est une affiche de gala qui sera proposée pour lancer au mieux cette 11ᵉ journée. L'Ulster, vainqueur de Clermont samedi dernier, reçoit les Scarlets et leur pléiade de stars (Jonathan Davies, Liam Williams, Gareth Davies...). L'occasion pour les Irlandais de conforter leur place dans le trio de tête de cette compétition, alors que derrière, le Munster et Glasgow poussent, eux qui affronteront respectivement les Zebre et le Connacht. Mais l'autre choc du week-end, c'est assurément ce duel 100% sud-africain entre les Sharks et les Stormers. Les deux équipes ont connu un certain retard à l'allumage et furent perturbées par l'épidémie de Covid. Mais nul doute qu'elles entendent bien rattraper le wagon de tête et confirmer leur statut le plus vite possible. En somme, on saura peut-être enfin qui est le plus rapide entre les deux fusées Makazole Mapimpi et Seabelo Senatla...

Et formidable tremplin pour la coupe d'Europe

On l'a dit, certaines équipes jouent gros dès ce week-end en URC et il sera presque difficile de donner de la tête partout, tant les belles affiches sont légion. On citera les Ospreys, qui reçoivent l'impressionnant leader Édimbourg, ou cette valeureuse formation de Cardiff, qui semble avoir les moyens de faire tomber le Leinster sur un match. Mais au-delà des apparences, cet URC est aussi et surtout un bon moyen de savoir où en sont les adversaires de nos clubs français en coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain par exemple, affrontera au prochain tour et en aller-retour l'Ulster, qui a impressionné tout son monde lors de la phase de poules achevée dimanche dernier. Tout le monde... sauf les plus fidèles spectateurs de l'URC, qui savent que les hommes de Belfast récitent leur rugby depuis l'arrivée de leur dernière recrue XXL Duane Vermeulen. Et quand on sait que 4 des 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale sont irlandaises, autant jeter un oeil sur cet URC !