RUGBY. Près de 70 000 € déjà récoltés pour le talonneur des Ospreys amputé d'une jambe

Ifan Phillips, joueur des Ospreys de 25 ans, vient de subir une amputation d'une jambe suite à un accident de moto. Les soutiens se multiplient.

Ifan Phillips n'est pas le plus célèbre des joueurs gallois. Pourtant, son nom commence à être connu de tous non pas pour ses performances sur le terrain, mais pour une raison bien plus funeste. Au début du mois de décembre, ce talonneur de 25 ans était victime d'un grave accident de la route, alors que sa moto entrait en collision avec un autre deux-roues. Emmené aux urgences immédiatement, on apprenait assez rapidement que ses jours n'étaient plus en danger, mais qu'il ne pourrait probablement plus jamais refouler les terrains. Nouvelle qui vient d'être confirmée par le principal intéressé sur ses réseaux, indiquant "qu'après une longue intervention chirurgicale, il n'a pas été possible de sauver ma jambe. J'ai donc dû subir une amputation au-dessus du genou."

RUGBY. Champions Cup. Le Racing 92 vainqueur des Ospreys sur tapis vert !

Malgré tout, celui qui compte une quarantaine de matchs avec la franchise des Ospreys garde le sourire et assure qu'il restera enthousiaste et actif dans sa vie. Durant son séjour à l'hopital, l'international chez les jeunes gallois avait d'ailleurs lancé une collecte de fonds via le net, laquelle a déjà récolté plus de 58 000 £ (68 000 €). "Vos dons serviront à financer ma rééducation et, je l'espère, l'achat d'une prothèse de jambe, ce qui me permettra de saisir de nouvelles opportunités", a expliqué Phillips sur son compte Instagram.

Le Rugbynistère souhaite bien du courage à Ifan Phillips dans sa nouvelle vie.