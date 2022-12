RUGBY. Victime de racisme au sein de son club, cet international italien prend la parole

Cherif Traoré, pilier du club de Benetton et international italien, a été victime d'un acte raciste il y a peu. Et le pire, c'est que cela est venu de l'un de ses coéquipiers.

Voilà des nouvelles que l'on n'aime pas entendre. Cette semaine, à l'occasion d'un Secret Santa organisé par le club de Benetton, le pilier droit international Cherif Traoré (16 sélections avec l'Italie) s'est vu offrir une banane pourrie par l'un de ses coéquipiers. Une ''blague'' de très mauvais goût, qui a pourtant fait rire de nombreux joueurs du club, au plus grand désarroi de Traoré. De ce fait, celui-ci a décidé de rendre public cet incident, via son compte Instagram : ''Je suis habitué, ou j'ai dû m'habituer, à devoir faire bonne figure chaque fois que j'entends des blagues racistes pour essayer de ne pas détester les gens proches de moi. Hier, c'était différent cependant. Heureusement, des amis, notamment étrangers, ont essayé de me soutenir. Hors d'Italie, un tel geste serait sévèrement condamné (...) Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit. Des jeunes d'horizons différents ont assisté à ce Secret Santa. J'ai décidé de ne pas garder le silence cette fois pour m'assurer que des épisodes comme celui-ci ne se reproduisent plus, pour éviter que d'autres personnes se retrouvent dans ma situation à l'avenir. Et en espérant que l'expéditeur en tirera une leçon''.

ANGLETERRE. Le racisme banalisé dans le rugby ? La fédération mène l'enquêteFace à cela, le club lui-même a décidé de réagir publiquement, via un communiqué, à l'intérieur duquel il condamne fermement cet acte : ''Benetton tient à réitérer qu'il a toujours condamné avec la plus grande fermeté toute expression de racisme et/ou forme de discrimination. Cela ne fait pas partie de notre culture et ne représente pas notre identité et nos valeurs. Nous l'avons toujours prouvé par des actes, pas seulement par des mots. Des comportements similaires n'ont rien à voir avec le sport et face à des épisodes comme celui-ci, Benetton sera toujours du côté du respect des personnes, de leur culture, de leur ethnicité, de leur foi et de leur dignité''. Néanmoins, aucune sanction n'est pour l'instant prévue à l'égard du joueur coupable...

