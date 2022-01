RUGBY. Moi, Walter Fifita, ailier de 1m95 pour 120kg et nouvelle terreur des Glasgow Warriors

Samedi dernier, les Warriors ont pu voir les premiers pas de celui qu'ils annoncent comme leur nouveau facteur X. Un ailier de 24 ans, aux mensurations folles.

Pour ceux qui se rappellent, les Glasgow Warriors ont déjà eu dans leurs rangs un ailier aux mensurations "lomuesques". En 2015/2016, un certain Taqele Naiyaravoro débarquait en Écosse et devenait rapidement l'une des nouvelles armes de destruction massive du club au bord du fleuve Clyde, grâce à son physique de titan (1m95 pour 132kg) et sa capacité à traverser n'importe quel défenseur dans son couloir (9 essais en 22 matchs). Mais l'ancien treiziste ne resta qu'une demi-saison dans les Lowlands, regagnant l'Australie pour devenir international ensuite puis l'une des attractions de la Premiership, encore aujourd'hui.

Sur son aile, Naiyaravoro et ses 131 kilos renvoient un 3e ligne dans le futur [VIDÉO]

Depuis lors, Stuart Hogg, Finn Russell ou Johnny Gray sont tous partis et les Warriors ont bien changé. Pourtant, il se pourrait bien que Glasgow ait (enfin) enfin trouvé le digne successeur de "Big T". Si elle reste cette équipe très difficile à manier, encore plus cette année, alors que le recrutement sudiste (Dempsey, Tuipolotu, McKay) et l'avènement d'un garçon comme Rory Darge semblent vraiment porter leurs fruits, c'est bel et bien la venue de Walter Fifita qui pourrait donner ce petit truc en plus aux hommes de Danny Wilson, lui qui croit en la capacité de son nouveau poulain à devenir "le facteur X" de son équipe. Il faut dire qu'avec son gabarit hors normes (1m95 pour 120kg) et les cannes qui vont avec, les attentes ont de quoi être nombreuses autour de l'international tongien.

Surpuissant et doté d'un raffut a priori dévastateur, Fifita a déjà fait ses preuves aux échelons inférieurs. S'il arrive de la province de North Harbour, en Nouvelle-Zélande, d'où il est originaire, l'ailier de 24 ans s'est d'abord fait remarquer... en Espagne, du côté d'El Salvador, où il contribua plus qu'un peu au titre de son équipe en 2019 en inscrivant 13 essais en 16 rencontres. Attendez, son parcours comprend d'autres singularités ! Dans la foulée, le garçon est annoncé comme la vedette du recrutement de... Tarbes, en Fédérale 1, alors que des équipes de Pro D2 souhaitaient l'engager ! Finalement, pour un problème de visa évoqué, le principal intéressé ne viendra jamais dans les Pyrénées et rebondira chez lui, sur l'archipel maori, du côté d'Albany et de North Harbour, donc, dans la région d'Auckland.

VIDEO. Non mais c'est qui ce numéro 13 de Glasgow qui a fait la misère aux Chiefs d'Exeter ?

Et puis, même chez les professionnels néo-zélandais, sa puissance brute se fit ressentir de Whangarei à Invercargill après seulement quelques brides de match. À tel point que tout juste international lors de tournée d'été 2021 avec une sélection tongienne décimée, Fifita débarquait en Écosse. Et c'est samedi dernier face aux Ospreys, après avoir été blessé, touché par le Covid puis indisponible car appelé en sélection, que le golgoth fit ses grands débuts au Scotstoun de Glasgow. Résultat ? Pas grand-chose à se mettre sous la dent durant ses 30 minutes passées sur le terrain, mais déjà un sentiment de force brute gigantesque sur les 2 seuls ballons qu'il toucha ainsi que sur une intervention défensive. Pour l'anecdote, Walter Fifita sera d'ailleurs le 3/4 le plus lourd de l'URC cette saison. Et il y a fort à parier que si leur dernière recrue se transforme bien en phénomène à l'aile, les Warriors ne soient pas loin d'un dernier carré, au moment de faire les comptes...