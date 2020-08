Sur son aile, Naiyaravoro et ses 131 kilos renvoient un 3e ligne dans le futur [VIDÉO]

Taqele Naiyaravoro n'a pas fait dans la dentelle lors du match de Premiership entre Northampton et Bath ce mercredi.

En attendant la reprise du Top 14, c'est en Angleterre que l'on voit le plus de rugby professionnel actuellement. Pour rappel, les instances anglaises ont décidé de terminer l'exercice 2019/2020. Et malgré des mois sans jouer, le spectacle est au rendez-vous. Il tardait aux joueurs de retrouver le chemin des terrains. Et ce qu'on peut dire c'est que pendant le confinement, certains n'ont pas chômé. Prenez l'Australien Taqele Naiyaravoro par exemple. Annoncé à 131 kilos sur le site officiel des Saints, il ne semble pas avoir profité du repos forcé pour perdre quelques "pounds" superflus. On vous rappelle qu'il n'évolue pas au poste de pilier mais d'ailier.



Ce mercredi, il s'est rappelé aux bons souvenirs de Bath et notamment de son troisième ligne Michael Williams. Le numéro 6 n'est pas le plus léger sur la pelouse avec 112 kilos. Mais c'est 20 de moins que l'ailier des Saints. L'erreur du défenseur a été de défier le Fidjien d'origine sur le haut du corps. Mal lui en a pris puisqu'il s'est retrouvé sur le cul en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il a fallu trois autres joueurs de Bath pour stopper l'avancée de Naiyaravoro. Williams pourra se satisfaire d'être reparti de Northampton avec la victoire, 3-18.