RUGBY. Transfert. Stade Rochelais. Ronan O'Gara courtisé par le Munster ?

Le départ de l'entraineur de la province irlandaise du Munster Johann Van Grann, pourrait être compensée par l'arrivée d'une ancienne légende du club.

En contrat jusqu'en 2022 avec la province de Limerick, et arrivé en 2017 en ayant succédé à Rassie Erasmus, Johann Van Grann va quitter ses fonctions de Directeur du Rugby du Munster. Avec son adjoint chargé de l'attaque, Stephan Larkham, ancien numéro 10 légendaire des Wallabies, déjà parti cette année pour aller entrainer les Brumbies en Super Rugby pour la saison 2022, des places sont à pourvoir. La présidence du Munster s'est donc mise à la recherche de potentiels successeurs et nouveaux techniciens.

Des entraineurs du Top 14 courtisés

Dans la liste des entraineurs susceptibles d'entrainer le Munster, on y trouve l'ancien demi d'ouverture légendaire Ronan O'Gara, meilleur buteur de l'histoire du club. Sous contrat avec La Rochelle jusqu'en 2024, la presse irlandaise le place tout de même comme favoris pour reprendre le flambeau. Autre prétendant sérieux : Paul O'Connell. Adjoint d'Andy Farrell en sélection nationale, l'ancien seconde ligne serait aussi en course pour succéder à Van Grann. Il en est de même pour l'entraineur adjoint du Raçing Mike Prendergast, qui avait déjà eu une opportunité en 2019 de rejoindre le sud de l'Irlande. Graham Rowntree, actuel entraineur des avants du Munster, complète la liste des noms cités par la presse irlandaise. Du moins les noms les plus crédibles. Certains bookmakers verraient Scott Robertson, le coach des Crusaders, débarquer du côté de Thomond Park également... WTF - Mouvement à l'ancienne, toupie, Scott Robertson claque un breakdance après le titre des CrusadersMise à jour : Selon les informations de RMC, l'Irlandais a bien été contacté mais n'a pas donné suite. Il restera bien à La Rochelle.