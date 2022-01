RUGBY. Un militaire et international écossais reçoit un avis d’expulsion du territoire par erreur

“Une lettre agréable à recevoir un vendredi après-midi.” C’est avec ironie que Junior Bulumakau a réagi à son avis d’expulsion du territoire britannique reçu ce vendredi 14 janvier. Une annonce qui a surpris l’ancien ailier des Glasgow Warriors qui a déjà porté le maillot de la sélection nationale écossaise de Sevens à 16 reprises en 2015/2016. Il a également joué pour la sélection militaire britannique. Ce courrier annonce : “Votre exemption de contrôle des services d’immigration britannique a cessé le 22 août 2021, à la date à laquelle vous avez quitté les Forces Armées de Sa Majesté. Je vous accorde une période de 28 jours pour quitter le Royaume-Uni sans permission de travail ou d’accès aux aides publiques. Votre départ devra se faire avant le 04 février 2022.” Comme indiqué au début de la lettre, le joueur servait effectivement les intérêts de la patrie britannique. Depuis environ 11 ans, l’homme de désormais 30 ans officie dans le 3eme bataillon du Royal Regiment of Scotland. Sauf que, contrairement à ce que dit le document officiel, l’originaire des Fidji est toujours bel et bien membre de l’armée écossaise. 6 Nations. Italie. Parisse absent, ''il a besoin de retrouver de la confiance'', estime Crowley

A nice letter to receive on a Friday afternoon. Home Office kicking me out of the country in the next few weeks without any prior warning. I’ve only lived here since I was 8 & half way through my 22 years in the Army.

Wouldn’t mind a holiday to Fiji anyway! pic.twitter.com/z2emZcvw00