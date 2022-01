6 Nations. Italie. Parisse absent, ''il a besoin de retrouver de la confiance'', estime Crowley

Sergio Parisse n'a pas été retenu dans le groupe de l'Italie pour participer aux deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur Kieran Crowley s'en est expliqué.

Ce jeudi, Kieran Crowley, le sélectionneur de l'Italie a dévoilé sa liste pour préparer les deux premiers matchs du Tournoi des Six Nations. La Squadra Azzura entamera sa campagne européenne à Paris face aux Bleus (6 février), avant de recevoir l'Angleterre une semaine plus tard, au Stadio Olimpico de Rome. Une liste sans Sergio Parisse qui avait pourtant émis le souhait de participer à ce tournoi, pour finir en beauté son histoire avec la Nazionale.

Mais cela ne signifie pas pour autant que le numéro 8 âgé de 38 ans, ne portera pas le maillot Azzurri. Et pour cause, Kieran Crowley s'est exprimé à ce sujet et a expliqué son absence due notamment au manque de temps de jeu. On rappelle que Parisse, victime d'une fracture du scaphoïde en début de saison, a effectué récemment son retour à la compétition : ''Il est revenu depuis sa blessure mais il n'a joué que 60 minutes avec son club'', indique Crowley dans des propos rapportés par L'Équipe. ''Il n'a pas joué ces trois-quatre dernières semaines à cause de la situation sanitaire. On a discuté et on a convenu que le plan serait qu'il rejoue avec son club, ils ont quatre matchs dans les prochaines semaines. Ensuite, on reconsidérera une convocation pour le match contre l'Irlande (27 février) ou pour les deux derniers (Écosse le 12 mats et Pays de Galles le 19 mars). Il a besoin de retrouver de la confiance après avoir passé autant de temps sans jouer''.