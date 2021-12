RUGBY. Extensions Latérales des Rucks, World Rugby clarifie cette phase de jeu qui nous a énervés

Après une demande de précision de la part d'entraineurs concernant des phases de rucks, l'instance dirigeante du rugby a apporté des éléments de réponse.

Certains d'entre vous ont peut-être râlé et hurlé devant le téléviseur face à une nouvelle pratique défensive litigieuse. Les "Extensions Latérales des Rucks", nom aux accents technocratiques pour signifier que des défenseurs se liaient à leurs coéquipiers pour s'approcher du numéro 9 adverse, qui voulait se dégager. Oui oui. Vous vous dîtes sûrement que c'est inconcevable que les arbitres ne sifflent pas hors-jeu. Pourtant, lors de la rencontre en Premiership entre les Saracens et Sale, l'arbitre de la rencontre à plusieurs reprises n'a pas sanctionné la défense des Sarries qui agissait de la sorte. Exemple en images ci-dessous.

Sur cette action, World Rugby commente : "Le 6 noir a contourné le ruck sur le côté. Il doit revenir derrière le pied le plus arrière avant de pouvoir participer au jeu, une fois que le ballon sort ou est joué à partir du ruck".

Il aurait fallu donc siffler une pénalité. De même pour l'action suivante.

World Rugby commente également : "Le 5 noir a contourné le ruck sur le côté. Il doit revenir derrière le pied le plus en arrière avant de pouvoir participer au jeu, une fois que le ballon sort ou est joué à partir du ruck".

Enfin, cette fois un exemple en Top 14 entre Castres et le Racing, où les Tarnais ont repris cette tactique.

"Le 2 bleu a contourné le ruck sur le côté. Il doit revenir derrière le dernier pied avant de pouvoir participer au jeu, une fois le ballon sorti ou joué à partir du ruck".

En définitive, World Rugby demande à ce que ces actions soient découragées. Et de justifier : " Si un joueur est totalement lié et qu'il a dépassé la ligne de hors-jeu, il doit revenir en arrière du dernier pied avant de pouvoir participer au jeu, une fois que le ballon sort ou est joué à partir du ruck". Une précision qui calmera les ardeurs des équipes cherchant toujours à contourner la règle et à entretenir le flou avec le corps arbitral.