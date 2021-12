VIDEO. Non mais c'est qui ce numéro 13 de Glasgow qui a fait la misère aux Chiefs d'Exeter ?

Samedi dernier en Champions Cup, Sione Tuipolotu a fait très mal à Exeter, grâce notamment à sa puissance et ses appuis. Regardez ce phénomène physique !

En début d'année, nous vous parlions d'un garçon très prometteur que venait d'enrôler Glasgow pour la saison suivante. 24 ans, 1m79 pour 104kg, un punch de folie et des cuisseaux épais comme des vérins, Sione Tuipolotu avait tout pour être une nouvelle attraction, dans un style bien particulier... Et on peut le dire : c'est ce qu'il se passe du côté de la deuxième ville d'Écosse. Si personne en France n'a jamais reparlé de lui depuis, le 3/4 d'origine tongienne fait de gros dégâts avec les Warriors depuis son arrivée. Aligné en 13, il a même déjà été appelé par l'équipe d'Écosse, faisant ses débuts en novembre dernier face... aux Tonga, justement, lui qui est éligible chez les Scots grâce à sa grand-mère.

Déjà aperçu face à La Rochelle en début de mois, l'ancien joueur des Melbourne Rebels a ensuite fait de tout aux vice-champions d'Angleterre en titre, les Exeter Chiefs, samedi dernier. Aussi explosif et puissant que ce qu'on voyait de lui en Top League ou en NRC, la boule de nerfs de Glasgow a fait de gros dégâts lors de la 2ème journée de Champions Cup. En tout, Tuipolotu aura cassé 3 plaquages, réalisé 2 offloads, énormément avancé et causé bien des problèmes à la solide défense des Chiefs. Demandez plutôt à Ian Whitten et Henry Slade, les deux centres adverses, qui ont subi toute l'après-midi face à lui ; jusqu'à ce qu'il soit élu homme du match. Décidément, l'Écosse a du talent chez ses "naturalisés"...