5 joueuses qui vont faire parler la poudre pendant la Coupe du monde de rugby féminin

De Portia Woodman à Séraphine Okemba, voici 5 joueuses prêtes à faire vibrer la Coupe du monde féminine 2025 qui aura lieu en Angleterre à partir du 22 août.

Du 22 août au 27 septembre, l'ovalie féminine va vibrer au rythme de la Coupe du monde. Et si toutes les nations viennent avec du talent plein la valise, cinq noms risquent bien de faire lever les tribunes… et baisser quelques rideaux défensifs.

Portia Woodman-Wickliffe, l’icône All Black

À 34 ans, la légende néo-zélandaise est sortie de sa retraite pour le Mondial. Elle ne vient pas faire de la figuration. 20 essais en Coupe du monde, double championne olympique à 7, double championne du monde à XV et à 7, Portia reste une machine à franchir. Sa vitesse et son sens du duel en font toujours une menace constante.

Ilona Maher, l’arme marketing et physique des USA

Connue pour ses punchlines sur TikTok autant que pour ses charges ballon en main, l’Américaine de 1m80 et 90 kilos est l’archétype de la trois-quarts centre moderne : puissante, explosive et redoutable en un contre un.

Sarah Bern, la première ligne qui court comme une 3/4

L’Anglaise de 28 ans est un cauchemar pour les défenses : pilier mobile, excellente balle en main, elle casse la ligne comme d’autres cassent un plaquage. Ses courses tranchantes font régulièrement la différence. "Quel que soit l'adversaire, elle parcourt des mètres balle en main, tout en étant incroyablement difficile à stopper avec trois ou quatre joueuses nécessaires pour l'arrêter", écrit RugbyPass à son propos.

Ellie Kildunne, l’élégance et la vitesse

Arrière ou ailier, Kildunne (Angleterre) est capable de changer le cours d'un match en un crochet. "L'une des joueuses les plus électrisantes balle en main". Ce n'est pas pour rien qu'elle a été élue meilleure joueuse du Monde en 2024 après avoir raflé le titre dans le 6 Nations également. Sa vision du jeu et ses appuis dévastateurs lui valent déjà une solide réputation chez les Red Roses.

Séraphine Okemba, l’étincelle tricolore

Référence sur le circuit mondial de rugby à 7, la joueuse du LOU amène sa pointe de vitesse et sa capacité à transformer une petite brèche en essai. Révélation du Tournoi 2025 pour la création du trophée, elle a joué un rôle déterminant dans les performances tricolores. Si la France veut aller loin, elle pourrait bien en être l’arme secrète. Autant en 3e ligne que dans la ligne d'attaque où elle pourrait faire la différence.

Cette Coupe du monde promet un cocktail explosif de puissance, vitesse et technique. Et si ces cinq joueuses sont à suivre, le plus dur sera peut-être… de ne pas en rajouter dix autres à la liste.